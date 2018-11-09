Энергетиков и промышленников со всей России приглашают на выставку в Красноярск!

С 20 по 22 ноября 2019 года в Красноярске будет работать масштабный объединенный проект – комплекс специализированных выставок в области энергетики и промышленности. В их числе – крупнейшая в Сибири и на Дальнем Востоке выставка "Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника", выставки "Нефть. Газ. Химия" и "Металлообработка и сварка". Также предусмотрена широкая профессиональная программа – десятый, юбилейный Сибирский энергетический форум при участии экспертного сообщества со всей России.

Сейчас стартует набор участников экспозиции. Приглашаются разработчики и производители технологических новинок – современных систем автоматизации, электро- и светотехники, энерго- и ресурсосбережения, а также всех, кто готов предложить оборудование, технологии, спецтехнику, услуги для добывающих и перерабатывающих отраслей, машиностроения и металлообработки.

Даты проведения выставки: 20–22 ноября 2019 года.

Место проведения: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ "Сибирь".

Оргкомитет выставок "Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника" и "Нефть. Газ. Химия":

Елена Каширина – директор выставки

+7 (391) 200-44-26, el@krasfair.ru

Людмила Журба, Екатерина Гуренко – менеджеры выставки

911@krasfair.ru, 922@krasfair.ru

Оргкомитет выставки "Металлообработка и сварка"

Светлана Требко – директор выставки

+7 (391) 200-44-27, 912@krasfair.ru

Наталья Антипенко – менеджер выставки

913@krasfair.ru