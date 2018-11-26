Филиал "Калугаэнерго" выполнил ремонтную программу на 118%

Энергетики выполнили все запланированные мероприятия ремонтной программы в полном объеме, качественно, в установленные сроки.

Ремонтная программа филиалом ПАО "МРСК Центра и Приволжья" – "Калугаэнерго" выполнена на 118%. В 2018 году калужскими энергетиками отремонтировано около 3250 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) всех классов напряжений, произведён ремонт оборудования на 1019 трансформаторных подстанциях 6-10/0,4 кВ, а также 25 подстанциях 35-110 кВ.

Среди крупных питающих центров, отремонтированных в 2018 году, подстанции 35-110 кВ "Пятовская", "Маяк", "Сосенская", "Крутицы", "Думиничи", "Людиново", "Ворсино", "Ерденево", "Космос". От них осуществляется электроснабжение потребителей в Дзержинском, Козельском, Думиничском, Людиновском, Боровском, Малоярославецком, Тарусском районах, а также в областном центре и его пригородах. В результате повышена надежность электроснабжения сотен тысяч калужан, крупных промышленных, сельскохозяйственных, научных и коммунальных предприятий, объектов особой социальной значимости: завода "Ремпутьмаш", крупного карьера по добыче известняка и дробильно-сортировочного завода, Управления калужского троллейбуса, Сосенского приборостроительного завода, Калужского домостроительного комбината, Думиничского чугунолитейного завода, Людиновского тепловозостроительного завода, Центра спортивных технологий (завод по изготовлению спортивного инвентаря), птицефабрики и других.

Приоритетное направление ремонтной программы филиала "Калугаэнерго" – расчистка и расширение трасс ВЛ 0,4-110 кВ. Для повышения надежности электроснабжения потребителей и минимизации риска технологических нарушений, вызванных падением ветвей и деревьев на провода, за год энергетиками расчищено от древесно-кустарниковой растительности 1874 га трасс линий электропередачи. Расширение трасс произведено на площади 491 га. Надо отметить, что в 2018 году калужские энергетики полностью завершили реализацию программы по расширению трасс ВЛ 35-110 кВ. Кроме того, совместно с министерством природных ресурсов и экологии, а также лесничествами при подготовке к зиме была проведена работа по выявлению и удалению потенциально опасных деревьев в лесных массивах, прилегающих к трассам ЛЭП. В результате этой работы проведена вырубка угрожающих падением деревьев.

В Калугаэнерго подчеркивают, что эффективная реализация мероприятий ремонтной программы позволяет повысить качество и надежность электроснабжения потребителей, в том числе в отопительный период, подготовить электросетевой комплекс региона к надежному функционированию в период нестабильных погодных условий и низких температур.