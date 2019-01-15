Красноярская технологическая долина готовит территории для инвесторов

Крупнейший за Уралом Территориальный градостроительный институт "Красноярскгражданпроект" (АО "Гражданпроект") приступил к выполнению работ по разработке проекта планировки и межевания территории в рамках подготовки заявки на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Красноярская технологическая долина".

Данный этап подготовки заявки является важным для всех участников реализуемого при содействии Алюминиевой Ассоциации проекта, как в лице Красноярского края, так и будущих инвесторов: именно сейчас есть возможность учесть пожелания всех сторон к конфигурации и обеспечению инфраструктурой будущей особой экономической зоны.

Красноярская технологическая долина включена в комплексный проект территориального развития "Енисейская Сибирь", и нацелена на развитие отечественной промышленности, создание инновационных предприятий и выпуск конкурентноспособной продукции, востребованной, как в России, так и за рубежом. В числе потенциальных инвестиционных проектов: развитие прокатного производства, производств колесных дисков, профилей, товаров народного потребления, в том числе, спортивной продукции.

Для компаний-инвесторов предлагаются свободные территории промплощадки Красноярского металлургического завода, расположенного в непосредственной близости от Красноярского алюминиевого завода, а также прилегающие свободные земельные участки. Концепция Красноярской технологической долины предусматривает возможность применения для новых инвестпроектов налоговых льгот и процедуры "свободная таможенная зона", и иных мер поддержки.