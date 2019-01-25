 
Подписаться на новости
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Напоминаем о приближении сроков окончания (до 1 февраля) заочного голосования по вопросам Общего Собрания (XVI-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ

Напоминаем о приближении сроков окончания (до 1 февраля) заочного голосования по вопросам Общего Собрания (XVI-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ

25 января 2019, 16:40
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ

Обсудить на форуме

180 просмотров

В соответствии с п.9.2.7 Устава Ассоциации РНК СИГРЭ и п.2.2. Решения по вопросу 2 протокола №16/29 Президиума РНК СИГРЭ от 26.12.2018 1 февраля 2019 года состоится очередное Общее собрание (ХVI-я Ассамблея) РНК СИГРЭ, проводимое в форме заочного голосования членов Ассоциации (опросным путем) в соответствии с повесткой:

Вопрос 1. Об установлении членских взносов на 2019 год.

Вопрос 2. Определение источника финансирования мер поощрения наиболее активных участников Сообщества, выявленных в соответствии с Порядком мониторинга активности в соответствии с КПЭ.

Заочное голосование проводится до 18-00 часов (по московскому времени) 1 февраля 2019 года путем заполнения Бюллетеня для голосования по вопросу, включенному в повестку дня XVI-й Ассамблеи РНК СИГРЭ.

С более подробной информацией (материалами к Ассамблее) можно ознакомиться на сайте РНК СИГРЭ http://cigre.ru/activity/assembly/2019/, по телефону "горячей линии" +7(926)151-20-17 или по электронной почте cigre@cigre.ru.

Всех, кто еще не направил заполненные бюллетени голосования, просим направить их в адрес Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ cigre@cigre.ru.

Ждем Вашего участия и заранее благодарим!

С уважением, РНК СИГРЭ

Компания: РНК СИГРЭ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики РНК СИГРЭ
Напоминаем о приближении сроков окончания (до 10 февраля) мониторинга активности участников Сообщества РНК СИГРЭ
Опубликована статья членов ПК А1 РНК СИГРЭ д.т.н Шакаряна Ю.Г. и к.т.н. Сокура П.Я.
Мониторинг событий, оказывающих влияние на функционирование и развитие мировых энергосистем
Приглашаем принять участие во Всероссийской молодежной конференции с международным участием
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно