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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Опубликована статья членов ПК А1 РНК СИГРЭ д.т.н Шакаряна Ю.Г. и к.т.н. Сокура П.Я. "Эффективность применения асинхронизированных генераторов-двигателей на ГАЭС"

Опубликована статья членов ПК А1 РНК СИГРЭ д.т.н Шакаряна Ю.Г. и к.т.н. Сокура П.Я. Эффективность применения асинхронизированных генераторов-двигателей на ГАЭС

25 января 2019, 17:10
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ

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Вышел в свет выпуск журнала "Известия НТЦ Единой энергетической системы" №2(79) за 2018 год.

В номере опубликована статья членов ПК А1 РНК СИГРЭ д.т.н Шакаряна Ю.Г. и к.т.н. Сокура П.Я. "Эффективность применения асинхронизированных генераторов-двигателей на ГАЭС".

В статье показано, что рост установленной мощности возобновляемой энергетики за рубежом предъявляет повышенные требования к маневренности и к регулирующим возможностям ГАЭС. Применение асинхронизированных генераторов-двигателей (АСГД) с переменной частотой вращения на ГАЭС позволяет расширить регулировочный диапазон агрегата по активной мощности, регулировать активную мощность в насосном режиме, повысить к.п.д. гидроагрегата. В статье рассмотрен принцип действия АСГД, проведен обзор зарубежного и отечественного опыта применения таких генераторов. В обзоре использованы и материалы последних Сессий СИГРЭ.

Аннотация статьи доступна по ссылке.

О журнале "Известия НТЦ Единой энергетической системы": ссылка.

Выпуски журнала: ссылка.

Компания: РНК СИГРЭ

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