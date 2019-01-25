"Роскосмос" одобрил проект реконструкции производства в РКК "Энергия"

Создание в РКК "Энергия" современного комплекса для сборки и испытаний изделий пилотируемой техники получило одобрение "Роскосмоса" и Главгосэкспертизы, сообщает 24 января пресс-служба предприятия.

Проектом предусмотрена реконструкция и техническое перевооружение производственно-административного здания общей площадью 12 203 кв.м. Предполагается, что после завершения реконструкции на предприятии будут расширены производственные площади и созданы места для сборки изделий нового поколения, а также сборки отсеков кораблей "Союз" и "Прогресс", модулей, разгонных блоков и спутников различного назначения.

Реконструкция производства выполняется рамках выполнения Федеральной космической программы России. Новый сборочно-испытательный комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. Отмечается, что проект станет первым шагом по обновлению научно-производственной базы предприятия. В ближайшие годы в "Энергии" при поддержке Госкорпорации "Роскосмос" намерены реконструировать объекты сборочно-испытательного и композитного производств, а также обеспечивающую инфраструктуру. Техническое перевооружение предприятия должно обеспечить условия для создания перспективной российской ракеты-носителя среднего класса в заявленные сроки.



REGNUM