Россия поможет Кубе в модернизации энергосистемы страны с целью снижения зависимости от поставок нефти, в частности, из Венесуэлы, заявил вице-премьер Юрий Борисов журналистам по итогам встречи в Москве со своим кубинским коллегой Рикардо Кабрисасом и двухсторонней межправительственной комиссии.

"Договорились разработать программу на длительный период, до 2030 года. Цель этой программы - повышение эффективности энергетической инфраструктуры и уход от зависимости в поставках нефти. Наверное, вы догадываетесь, что это связано в том числе, чтобы хеджировать риски, которые сегодня происходят в Венесуэле", - сказал он.

Россия и Куба 22 января подписали дорожную карту сотрудничества в области энергетики в 2019 году. Также по итогам встречи замглавы министерства Павла Сорокина с заместителем министра энергетики и горнорудной промышленности Кубы Рубеном Сидом Карбонелем было принято решение создать рабочую группу на корпоративном уровне для перспективных проектов модернизации топливно-энергетического комплекса Кубы силами российских энергетических компаний.

РИА Новости