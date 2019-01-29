Анатолий Яновский: "Россия является одной из крупнейших угольных держав мира"

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский принял участие в XXVII Международном научном симпозиуме "Неделя горняка – 2019".

В своем приветственном слове Анатолий Яновский подчеркнул, что Россия является одной из крупнейших угольных держав мира, занимает третье место по экспорту угля и шестое – по объемам добычи.

"За период постсоветской истории угольная промышленность прошла уникальный этап своего развития – реструктуризацию, в результате которой были закрыты предприятия с опасными условиями труда, высокой трудоемкостью производства и неэффективными технологиями. В отрасли была изменена структура, выросла производительность труда, повысилась безопасность ведения горных работ, улучшилась экологическая ситуация. Опережающими темпами увеличилась добыча угля более безопасным открытым способом", - рассказал он.

При этом замминистра отметил, что Правительство РФ продолжает уделять особое внимание угольной промышленности. На ближайшие годы определены векторы развития отрасли и намечено дальнейшее решение вопросов, связанных с повышением технического уровня действующих предприятий, уровня промышленной безопасности и охраны труда, а также с логистикой, добычей сырья и его транспортировкой внутри страны и на мировые рынки.

"В решении всех этих задач особое место занимает научное и образовательное сопровождение угольной отрасли. Поэтому мы ввели практику проведения в стенах Горного института заседаний специализированных рабочих групп по различным вопросам угольной промышленности, которые помогают нам принимать взвешенные решения. В том числе, мы придаём большое значение проведению традиционной "Недели горняка", на которой высказываются идеи и обсуждаются новые предложения. Мы надеемся, что и в этом году мы сможем почерпнуть полезное для отрасли", - добавил Анатолий Яновский.