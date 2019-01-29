Австрийский Verbund готовит иск против немецкого системного оператора TenneT

Австрийский концерн Verbund AG – материнская компания национального системного оператора APG – совместно с национальной энергобиржей EXAA принял решение подать иск в Высший земельный суд Вены (Oberlandesgericht Wien)6 против немецкого системного оператора TenneT TSO о злоупотреблении доминирующим положением на рынке.

После разделения с октября 2018 г. общей торговой зоны Австрия – Германия объем пропускной способности трансграничного сечения, выделяемой для долгосрочных поставок электроэнергии (мощности) между странами, составляет 4 900 МВт из технически возможных 10 700 МВт. Решение о разделении принималось Агентством ЕС по взаимодействию регуляторов в энергетике (ACER) в рамках формирования единой расчетной зоны (Core Capacity Calculation Region, Core CCR) для распределения пропускной способности трансграничных сечений на региональных рынках Центрально-Западной (CWE) и Центрально-Восточной (CEE) Европы. По мнению Verbund, в сложившейся ситуации TenneT для ликвидации "узких мест" на территории Германии пытается использовать управление сетевыми ограничениями на австро-немецкой границе (Engpassbewirtschaftung / congestion management system), что может привести к искажению рыночных сигналов и антиконкурентным действиям, поскольку "узкие места" находятся не на границе, а в самой Германии. В поддержку своей позиции концерн ссылается на скандинавский прецедент 2010 г. (Swedish Interconnectors), когда в сходном споре относительно трансграничных соединений между Швецией и Данией Еврокомиссия пришла именно к такому выводу. Кроме того, Verbund указал, что при разделении торговой зоны не проводился анализ экономических последствий, хотя его проведение предусмотрено законодательством ЕС. В результате разделения дополнительная финансовая нагрузка на австрийских потребителей уже оценивается примерно в € 180 млн в год, что прежде всего касается крупных промышленных потребителей в энергоемких секторах (металлургии, химической, бумажной и стекольной промышленности). Ограничение конкуренции приведет еще и к снижению ликвидности австрийского фьючерсного рынка и повышению экономических рисков для производителей и потребителей электроэнергии.

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