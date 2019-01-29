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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Австрийский Verbund готовит иск против немецкого системного оператора TenneT

Австрийский Verbund готовит иск против немецкого системного оператора TenneT

29 января 2019, 12:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: Verbund, TenneT
Отрасль: Электроэнергетика 

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Австрийский концерн Verbund AG – материнская компания национального системного оператора APG – совместно с национальной энергобиржей EXAA принял решение подать иск в Высший земельный суд Вены (Oberlandesgericht Wien)6 против немецкого системного оператора TenneT TSO о злоупотреблении доминирующим положением на рынке.

После разделения с октября 2018 г. общей торговой зоны Австрия – Германия объем пропускной способности трансграничного сечения, выделяемой для долгосрочных поставок электроэнергии (мощности) между странами, составляет 4 900 МВт из технически возможных 10 700 МВт. Решение о разделении принималось Агентством ЕС по взаимодействию регуляторов в энергетике (ACER) в рамках формирования единой расчетной зоны (Core Capacity Calculation Region, Core CCR) для распределения пропускной способности трансграничных сечений на региональных рынках Центрально-Западной (CWE) и Центрально-Восточной (CEE) Европы. По мнению Verbund, в сложившейся ситуации TenneT для ликвидации "узких мест" на территории Германии пытается использовать управление сетевыми ограничениями на австро-немецкой границе (Engpassbewirtschaftung / congestion management system), что может привести к искажению рыночных сигналов и антиконкурентным действиям, поскольку "узкие места" находятся не на границе, а в самой Германии. В поддержку своей позиции концерн ссылается на скандинавский прецедент 2010 г. (Swedish Interconnectors), когда в сходном споре относительно трансграничных соединений между Швецией и Данией Еврокомиссия пришла именно к такому выводу. Кроме того, Verbund указал, что при разделении торговой зоны не проводился анализ экономических последствий, хотя его проведение предусмотрено законодательством ЕС. В результате разделения дополнительная финансовая нагрузка на австрийских потребителей уже оценивается примерно в € 180 млн в год, что прежде всего касается крупных промышленных потребителей в энергоемких секторах (металлургии, химической, бумажной и стекольной промышленности). Ограничение конкуренции приведет еще и к снижению ликвидности австрийского фьючерсного рынка и повышению экономических рисков для производителей и потребителей электроэнергии.

Официальный сайт Verbund

Компания: РНК СИГРЭ

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