БГК привлекает кредит на $1,4-1,45 млрд на достройку первой очереди Удокана

ООО "Байкальская горная компания" (БГК, структура USM Holding Алишера Усманова) привлекает кредит российских банков для финансирования строительства первой очереди горно-металлургического комбината на меднорудном месторождении Удокан, сообщил глава совета директоров БГК Валерий Казикаев.

"Уже инвестировано собственных средств около 900 миллионов долларов. И буквально вчера три наших банка Сбербанк, Газпромбанк и ВЭБ согласились профинансировать 1,4-1,45 миллиарда долларов на первую очередь строительства", — сообщил Казикаев, выступая на международном симпозиуме "Неделя горняка 2019".

В настоящее время, по его словам, на месторождении ведутся работы по строительству объектов инфраструктуры, к середине года площадка будет подготовлена и начнутся закупки оборудования. Начало пуско-наладочных работ запланировано на конец 2021 года, а в середине 2022 года первая очередь комбината должна выйти на проектную мощность переработки 12 миллионов тонн руды в год. Сразу после ее запуска, по словам Казикаева, БГК намерена приступить к строительству второй очереди мощностью до 48 миллионов тонн в год.

Затраты на строительство первой очереди ранее оценивались в сумму до 2,1 миллиарда долларов. В сентябре 2017 года гендиректор USM Management Иван Стрешинский сообщал в интервью РИА Новости, что строительство на Удокане начнётся в 2019-м году, конфигурация проекта показывает его окупаемость в течение 4-5 лет.

ООО "БГК", входящая в многопрофильную группу компаний USM, является оператором проекта освоения Удоканского месторождения, которое является крупнейшим в России и третьим в мире неразработанным месторождением меди. Оценка ресурсов JORC составляет 26,7 миллиона тонн меди, запасы — 15,1 миллиона тонн меди. Оценка запасов по российской классификации — 20,1 миллиона тонн меди; ресурсный потенциал месторождения — 27,3 миллиона тонн меди.

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