Главгосэкспертиза одобрила проект строительства объектов Тайшетского алюминиевого завода

Изучив представленные повторно материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Возводимый в Иркутской области Тайшетский алюминиевый завод входит в состав компании "РУСАЛ". Цель строительства, первоначальный проект которого Главгосэкспертиза России одобрила в 2007 году, - обновление основных производственных фондов РУСАЛа за счет внедрения современных, более экологически безопасных оборудования и технологии. Предприятие станет третьим по величине алюминиевым заводом в России, а его производительность по алюминию сырцу (в чушках) превысит 760 тыс. тонн в год.

В ходе строительства выявилась необходимость внесения изменений в ранее рассмотренные проекты некоторых объектов предприятия, в связи с чем откорректированная проектная документация по ним вновь была направлена в Главгосэкспертизу России. Настоящий проект включает решения по строительству центрального административно-бытового корпуса завода и контрольно-пропускного пункта №4.

Центральный административно-бытовой корпус, общая площадь которого составляет 19751,6 кв.м, предназначен для размещения управленческого аппарата, сервисных служб, центральной заводской лаборатории, объектов санитарно-бытового и медицинского обслуживания персонала. Здание корпуса состоит из двух блоков. В подвальной части первого предусмотрено размещение защитных сооружений гражданской обороны, предназначенных для укрытия сотрудников в случае возникновения внештатных ситуаций. Строительство здания второго блока было начато в 2008 году, однако в ходе реализации объекта выявилась необходимость изменения объемно-планировочных и конструктивных решений.

Проектом предусмотрен демонтаж ранее возведенных конструкций блока 2 и строительство нового здания.

Контрольно-пропускной пункт № 4 будет оснащен средствами комплекса систем безопасности, в том числе считывающими устройствами персональных электронных карт, средствами связи, наблюдения и сигнализации. Устанавливаемые на объекте турникеты оснащаются системой "антипаника".

Кроме того, будет проведено обустройство участков инженерных сетей от зданий центрального административно-бытового корпуса и КПП № 4 до точек подключения к ранее запроектированным соответствующим заводским сетям. Также будут построены кабельные эстакады для прокладки сетей электроснабжения до центрального корпуса.

Ввод центрального административно-бытового корпуса и контрольно-пропускного пункта № 4 в эксплуатацию будет осуществлен одновременно с остальными объектами Тайшетского алюминиевого завода.

"Металлоснабжение и сбыт"