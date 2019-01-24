МОЭСК выдала мощность новому кварталу города-парка Переделкино Ближнее

Энергетики ПАО "МОЭСК" (входит в ГК "Россети") подключили к электросетям 8-й квартал города-парка Переделкино Ближнее, состоящий из 6 корпусов в Новомосковском административном округе. На втором этапе процесса технологического присоединения выданная мощность составила 7,7 МВт. После завершения третьего, последнего этапа договора технологического присоединения суммарная выделенная мощность достигнет почти 40 МВт.

Для обеспечения качественного и надежного энергоснабжения по второй категории надежности возведены 3 трансформаторные подстанции (ТП) 10 кВ, в которых смонтировано по два трансформатора мощностью 1000 кВА каждый, проложено 4,43 км кабельных линий: 2,95 км - 10 кВ и 1,48 км - 0,4 кВ. Новые энергообъекты оснащены автоматизированной системой учета электроэнергии, современными системами телемеханики, а также устройствами релейной защиты и автоматики.

К 2028 году город-парк "Переделкино Ближнее" будет включать 92 жилых дома общей площадью 1,3 млн кв. м с социальной инфраструктурой: четыре школы на 5025 мест, шесть детских садов на 1300 мест, поликлиники на 700 посещений в смену, больницы на 270 коек и станцию скорой помощи на 4 автомобиля.