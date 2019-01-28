Первые пилотные зоны сети связи 5G появятся в России в конце 2019 года

Весной 2019 года планируется решить вопрос создания единого инфраструктурного оператора путем консорциума. Для свободного развития связи стандарта пятого поколения (5G) уже выделена радиочастота для тестирования. Об этом в рамках межрегионального совещания лидеров цифрового развития сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Иванов.

По словам замминистра, стоимость решения для создания инфраструктуры при наличии единого оператора сократится в два — два с половиной раза. К концу года на российском рынке появится первый опыт использования сети 5G. По прогнозу Минкомсвязи России, масштабное внедрение нового стандарта ожидается не раньше 2021 года.

Выбор регионов для пилотной зоны предстоит сделать оператору в зависимости от использования технологий на разных территориях. В настоящий момент в заявке операторов "большой четверки" значится около 20 субъектов РФ.

Олег Иванов также оценил уровень развития технологий Пермского края: "Уровню развития этого региона можно позавидовать. Здесь внедряются технологии, не совсем обычные для других регионов. Присутствие такого огромного телеком-оператора, как “ЭР-Телеком Холдинг”, не может не радовать. Сейчас важно обратить внимание на главный вопрос, который стоит на повестке, — устранение цифрового неравенства. Сегодня у нас, к сожалению, очень много населенных пунктов, в которые пришел интернет, но нет сотовой связи. В такой ситуации оператор универсального обслуживания будет обязан сделать сотовую связь".

Замглавы Минкомсвязи отметил, что в рамках реализации федерального проекта по информационной инфраструктуре в рамках национальной программы "Цифровая экономика РФ" прорабатывается ряд решений в части условий подключения социально значимых объектов — школ, фельдшерско-акушерских пунктов, участковых пунктов полиции, Росгвардии, местных органов власти, избирательных комиссий.

"Условия, по которым будет осуществляться подключение, следующие: если оператор заходит в населенный пункт, то ему необходимо подключить все социально значимые объекты и обеспечить доступ всем желающим. Услуга подключения должна быть бесплатна. Технические условия и сам факт подключения должны быть бесплатными. Емкость, с которой оператор пришел в населенный пункт, должна обеспечивать подключение всех домохозяйств на скорости не менее 10 мегабит в секунду и включать 40% резерва для подключения юридических лиц. Только так мы сможем не только подключить социально значимые объекты, но и дать стимул для всех населенных пунктов от 100 человек для развития технологий", – пояснил Олег Иванов.