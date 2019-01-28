Продукция IEK® — в крупных проектах строительства и реконструкции

Завод по выпуску гибких насосно-компрессорных труб Шумерлинский завод специализированных автомобилей «Семилукские огнеупоры» Торгово-развлекательный комплекс «Луговая»

В 2018 году электротехническая и светотехническая продукция IEK® применялась для строительства и реконструкции крупных российских предприятий, коммерческих объектов и жилых комплексов. Застройщики выбирали ее, так как были уверены в надежности, безопасности и бесперебойной работе оборудования, которое производит IEK GROUP.

По заказу ОАО "Газпром" был построен и введен в эксплуатацию конденсатопровод "Уренгой — Сургут" протяженностью 2,18 тыс. км. При строительстве данного объекта были использованы металлические кабеленесущие системы IEK®.

Ранее металлические кабеленесущие системы IEK® были сертифицированы в системе добровольной сертификации "Газпромсерт" и рекомендованы к применению на всех объектах ОАО "Газпром". Это подтверждает высокое качество данного оборудования.

Металлические лотки и аксессуары IEK® применялись и при строительстве завода по выпуску гибких насосно-компрессорных труб в особой экономической зоне "Узловая" (Тульская область). До сих пор ни одно предприятие в РФ этой продукции не выпускало, проектная мощность завода по плану — 9 тысяч тонн непрерывных гибких труб в год.

Шумерлинский завод специализированных автомобилей — крупнейший разработчик и производитель спецтехники в России. В рамках реконструкции завода применялись металлические лотки и аксессуары IEK®. Как отметили представители завода, данное оборудование доказало свою экономическую выгоду и отличалось высокими конструктивными качествами.

Широкий спектр продукции IEK® использовался при строительстве цехов предприятия "Семилукские огнеупоры", занимающегося производством химических реагентов для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. В ходе монтажа и дальнейшего применения силовое, модульное, щитовое оборудование, кабеленесущие системы, коммутационное и светотехническое оборудование показало высокие эксплуатационные характеристики.

Завершилась реконструкция торгово-развлекательного комплекса "Луговая" во Владивостоке, в результате которой здание увеличилось вдвое. При монтаже освещения в ТРЦ "Луговая" были использованы светодиодные панели серии ДВО 6565 IEK®.

В Самаре построен пятиэтажный торговый центр "Эль Рио", где разместился кинотеатр ZOOM Cinema (656 мест, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья), магазины, гипермаркеты и зоны общепита. При монтаже КНС и СКС были использованы металлические лотки IEK® и кабель UTP торговой марки ITK®.

Традиционно устройчивым спросом продукция IEK® пользуется при строительстве жилья, и не только в России, но и в других странах. Модульное оборудование IEK® установлено в современном благоустроенном жилом комплексе "Скандинавия", в состав которого входят 19 монолитных домов комфорт-класса, многоярусный открытый паркинг, муниципальные школа и детский сад. Также модульное оборудование IEK® применялось в жилых комплексах ЖК "Эльдорадо-Терра 2" (Кишинев) и "Яскравий" (Киев).

Продукция IEK® давно завоевала популярность у потребителей своей надежностью, удобством и простотой в эксплуатации, а также оптимальным соотношением цены и качества. Доступность, удобство в монтаже и комплексные решения для любых объектов также являются неоспоримыми преимуществами оборудования IEK®. Вот почему застройщики выбирают его для реализации самых амбициозных проектов.