"Прософт-Системы" внедряют СОТИ АССО на электростанциях Свердловской области

Инженеры компании "Прософт-Системы" сдали в промышленную эксплуатацию системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИ АССО) на Свердловской ТЭЦ и Первоуральской ТЭЦ. Проект реализован для нужд филиала "Свердловский" ПАО "Т Плюс".

Весь комплекс работ по созданию СОТИ АССО на электростанциях выполнили специалисты "Прософт-Систем". Инженеры компании подготовили рабочую документацию на СОТИ АССО, поставили и установили оборудование, осуществили наладку программно-технических средств на объектах, а также провели приемо-сдаточные испытания.

Сегодня СОТИ АССО на Свердловской ТЭЦ и Первоуральской ТЭЦ функционируют непрерывно в круглосуточном режиме. В качестве устройств нижнего уровня используются контроллеры ARIS C303. Данные устройства в реальном времени собирают технологическую информацию о работе оборудования электростанций, после чего передают полученные данные оперативному и эксплуатационному персоналу, а также Системному оператору в Свердловское РДУ.

В процессе функционирования СОТИ АССО осуществляется постоянная диагностика состояния устройств. Ее результаты отображаются на мониторах АРМ и фиксируются в "журнале событий". В качестве программного обеспечения применяется комплекс ARIS SCADA.

СОТИ АССО Свердловской ТЭЦ и Первоуральской ТЭЦ включают в себя также подсистему регистрации аварийных событий (РАС). Отслеживают аварийные ситуации регистраторы электрических событий РЭС-3 производства "Прософт-Систем".

Реализованные системы телемеханики позволят повысить надежность функционирования основного и вспомогательного оборудования на электростанциях, снизить риски возникновения аварийных ситуаций и уменьшить эксплуатационные затраты.