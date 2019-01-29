Резиденты ТОР в Приморье вложили в проекты по сельскому хозяйству 13 млрд рублей

Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) Приморского края вложили в проекты в области сельского хозяйства около 13 млрд рублей и создали 500 новых рабочих мест, сообщил в вторник в ходе совещания под председательством вице-премьера Юрия Трутнева во Владивостоке глава Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов.

"Сегодня в Приморском крае в территориях опережающего развития реализуется 16 инвестиционных проектов от компаний, связанных с сельским хозяйством. Из них 11 резидентов и еще пять заявителей, которые в ближайшее время станут резидентами и над заявками которых мы сейчас совместно работаем. 180 млрд рублей инвестиций компании заявляют в реализацию своих проектов, 13 млрд из них уже вложено, создано 500 новых рабочих мест", - сказал Тихонов.

Он добавил, что корпорация обеспечивает потребности резидентов в двух основных ресурсах - инфраструктурных и земельных.

В Приморье созданы четыре территории опережающего развития - "Надеждинская", "Михайловский", "Большой Камень" и "Нефтехимический". На данный момент деятельность в качестве резидентов ТОР в крае осуществляют около 70 компаний. Общий объем планируемых инвестиций превышает 900 млрд рублей. В целом компании намерены трудоустроить более 18 тысяч граждан, в том числе приморцев.

ТАСС