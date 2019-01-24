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Модернизация

"Ростелеком" обеспечил телекоммуникационными услугами еще два поселка Вологодской области

Ростелеком обеспечил телекоммуникационными услугами еще два поселка Вологодской области

29 января 2019, 14:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

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В январе "Ростелеком" завершил строительство телекоммуникационной сети по технологии пассивных оптических сетей (PON)* в поселках Надеево и Непотягово Вологодского района. Благодаря выполненным работам более 650 домохозяйств получили возможность подключить современные телеком услуги.

Для реализации проекта компания построила около семи километров волоконно-оптической линии связи. В каждом населенном пункте специалисты смонтировали станционное оборудование емкостью на 512 абонентских портов, установили более 130 оптических распределительных коробок на 526 линейных портов.

Теперь у жителей Надеево и Непотягово есть доступ к широкополосному интернету со скоростью передачи данных до 250 Мбит/с, цифровой телефонии и "Интерактивному ТВ" с возможностью просмотра более 250 каналов, 80 из которых – в HD-качестве. На базе оптической инфраструктуры абоненты могут организовать беспроводную Wi-Fi-сеть с покрытием по всему домовладению.

"В населенных пунктах, где преобладает частное домостроение, мы предлагаем, помимо традиционных услуг, подключать разнообразные сервисы, делающие жизнь комфортной и безопасной. В частности, "Умный дом"** и "Видеонаблюдение"***, – отметил технический директор Вологодского филиала ПАО "Ростелеком" Андрей Бочковский.

Компания: ПАО "Ростелеком"

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