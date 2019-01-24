"Ростелеком" обеспечил телекоммуникационными услугами еще два поселка Вологодской области

В январе "Ростелеком" завершил строительство телекоммуникационной сети по технологии пассивных оптических сетей (PON)* в поселках Надеево и Непотягово Вологодского района. Благодаря выполненным работам более 650 домохозяйств получили возможность подключить современные телеком услуги.

Для реализации проекта компания построила около семи километров волоконно-оптической линии связи. В каждом населенном пункте специалисты смонтировали станционное оборудование емкостью на 512 абонентских портов, установили более 130 оптических распределительных коробок на 526 линейных портов.

Теперь у жителей Надеево и Непотягово есть доступ к широкополосному интернету со скоростью передачи данных до 250 Мбит/с, цифровой телефонии и "Интерактивному ТВ" с возможностью просмотра более 250 каналов, 80 из которых – в HD-качестве. На базе оптической инфраструктуры абоненты могут организовать беспроводную Wi-Fi-сеть с покрытием по всему домовладению.