В 2018 году филиал "Кировэнерго" отремонтировал шесть тысяч километров линий электропередачи

В 2018 году энергетики филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Кировэнерго" модернизировали порядка 6000 километров ВЛ.

В распределительных сетях 0,4-10 кВ проведена работа по замене неизолированного провода на самонесущий изолированный и защищенный провод - СИП. В отличие от традиционного провода, СИПы сами по себе уже заключены в изоляцию. Они позволяют исключить короткие замыкания при падении деревьев на ЛЭП или схлестывании, зимой на них образуется меньше гололеда. При строительстве воздушных линий с СИП снижается ширина просеки.

В рамках инвестиционной программы Кировэнерго в 2018 году модернизированы 325 км линий электропередачи 10 кВ. Самые большие объемы - в Слободском районе Кировской области. "За год по сути выстроены заново 10% всех ВЛ класса напряжения 10 киловольт, – рассказал главный инженер филиала "Кировэнерго" Андрей Пушкарев. – Помимо замены неизолированного провода на новый изолированный, устанавливаются индикаторы места короткого замыкания, применяются современные устройства для защиты воздушных линий от грозовых перенапряжений и многое другое".

Кроме Слободского, работы выполнены в Оричевском, Кильмезском, Мурашинском и ряде других районов Кировской области.

В рамках ремонтной программы проводились работы по замене и установке опор. Всего за год установлено 2360 опор на ВЛ 0,4 и 10 кВ и 26 опор на воздушных линиях электропередачи класса напряжения 35 и 110 кВ. Кроме того, на ВЛ 0,4-110 кВ заменены более 20 тысяч изоляторов.

Проводимые мероприятия призваны улучшить качество и надежность электроснабжения потребителей, снизить число отключений по причине неблагоприятных погодных явлений, а также повысить пожаро- и электробезопасность объектов. В 2019 году филиал "Кировэнерго" продолжит модернизацию линий электропередачи всех классов напряжения.