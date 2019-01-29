В 2018 году специалисты МРСК Юга осуществили технологическое присоединение 90 объектов категории "Doing Business"

В 2018 году специалисты ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") исполнили 90 договоров техприсоединения объектов категории "Doing Business".

Как правило, потребители данной категории – это предприятия малого бизнеса. Они присоединяются к электросетям компании по второй третьей категории электроснабжения, что предполагает максимальную присоединяемую мощность до 150 кВт включительно, один или два источника электроснабжения. В ростовском филиале компании в прошедшем году обеспечили электроснабжение 46 подобным предприятиям, в астраханском филиале к электросетям МРСК Юга присоединили 21 потребителя категории "Doing Business", по 12 предприятий малого бизнеса были подключены к электросетям в калмыцком и волгоградском филиалах.

Среди подключенных в прошлом году к сетям МРСК Юга по категории "Doing Business" объектов малого предпринимательства – база для хранения сельхозпродуктов в Калачевском районе Волгоградской области, механические мастерские фирмы "Монтажник" в Астрахани, тепличное хозяйство в Аксайском районе Ростовской области.

Для развития предпринимательства на юге России компания сокращает срок технологического присоединения для таких предприятий до 90 дней и меньше, при условии, что заявитель успеет в этот срок свои технические условия. Для заявителей на технологическое присоединение мощности до 150 кВт существует трехлетняя рассрочка платежей при 5%-м первоначальном взносе.