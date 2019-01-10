В Курскэнерго обсудили вопросы цифровизации сети

В филиале ПАО "МРСК Центра" – "Курскэнерго" состоялось производственное совещание-семинар на тему: "Цифровизация электросетевых объектов. Реализация концепции цифровой трансформации 2030". Мероприятие прошло под председательством директора Курскэнерго Александра Рудневского. В нем приняли участие заместители директора филиала по направлениям, руководители управлений и служб, начальники районов электрических сетей (РЭС).

Открывая совещание, Александр Рудневский определил направления работы коллектива предприятия на ближайшую перспективу: "Одной из ключевых задач для филиала является выполнение поставленной руководством компании задачи по цифровой трансформации электросетевого комплекса. В кратчайшие сроки мы должны реализовать, проекты, нацеленные на повышение управляемости электросетевыми объектами, модернизацию системы учёта, снижение потерь электрической энергии и, как следствие, значительное повышение надежности и качества электроснабжения потребителей".

В качестве первоочередных шагов по цифровизации электросетевого комплекса Курскэнерго, руководитель филиала рассмотрел пилотные проекты "Цифровой РЭС" на базе Курского района электрических сетей и "цифровая подстанция" (ПС) на базе подстанции 110/10 кВ "Высокая".

В рамках реализации Концепции цифровизации сетей компании, с 2019 по 2021 годы в Курском РЭС будет автоматизирована распределительная сеть. Проектом предусмотрена установка 147 реклоузеров, 102 дистанционно-управляемых разъединителей, 102 индикаторов короткого замыкания (ИКЗ) с возможностью дальнейшей интеграции в оперативно-информационный комплекс (ОИК) района электрических сетей.

Будет модернизирована системы учёта РЭС с передачей данных на сервер "Пирамида-Сети", диспетчерский пункт с монтажом ОИК и созданием SCADA-системы, создана система цифровой радиосвязи.

Также Курскэнерго выполнит комплексную реконструкцию ПС 110/10 кВ "Высокая" с применением технологии "цифровой" подстанции и увеличением установленной мощности.

Два трансформатора мощностью 16000 кВА будут заменены на силовое оборудование мощностью 25000 кВА с функцией управления, мониторинга и диагностики, вместо выключателей 110кВ типа ВМТ-110Б будут установлены элегазовые колонковые выключатели 110 кВ. На "Высокой" установят трехполюсные разъединители 110кВ с моторными приводами и возможностью ручного управления, электромагнитной блокировкой, счётчиком числа операций, цифровые комбинированные измерительные трансформаторы тока, микропроцессорные защиты.

Расчет экономической эффективности на примере "Курского РЭС показывает, что выполнение мероприятий по цифровизация сети приведет снижению потерь до уровня нормативных, снижению затрат на оперативное обслуживание оборудования на 41 %. Более чем на 30% снизится среднее время восстановления электроснабжения.

Параллельно с реализацией пилотных проектов в соответствии с дорожной картой цифровизации сетей компании, в Курскэнерго предусмотрен единый центр управления сетями, будет создана интеллектуальная система учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности, модернизирована система связи, внедрена технология "цифровой электромонтер".

С учетом важности обсуждаемых тем на семинаре, все присутствующие получили материалы, определяющие временные рамки проектов, последовательность действий по реализации работ и достижению заявленных целей.

Участники совещания обсудили и другие актуальные производственные вопросы. В частности, энергетики уделили внимание мероприятиям по повышению надежности распредсети в период предстоящих ремонтных работ, реализации программы снижения потерь, рассмотрели вопросы подготовки персонала, от которого потребуются не только профессиональные навыки, но и соответствующий менталитет для успешного выполнения предстоящих задач.

"Это первый обучающий семинар после принятия Концепции цифровизации электросетевого комплекса компании, - отметил первый заместитель директора - главный инженер Курскэнерго Вячеслав Истомин. – Подобные совещания мы проведем со всеми категориями персонала филиала. Обучение позволит донести до всего коллектива весь объем задач, возложенных на нас на ближайшие три года и на перспективу до 2030 года, обсудить пути их реализации по каждому направлению".