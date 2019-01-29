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Мероприятия

Акция "Качество на 5. Двойной форсаж": автомобили вручены победителям!

Акция Качество на 5. Двойной форсаж: автомобили вручены победителям!

30 января 2019, 13:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

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На стоянке возле центрального офиса IEK GROUP не осталось автомобилей SKODA OCTAVIA, которые были главными призами акции "Качество на 5. Двойной форсаж". Автомашины вручены победителям: Александру Олейнику (ГК "Электрокомплектсервис", Новосибирск) и Светлане Китаевой (ГК "ЭкоСвет", Москва), а также Дмитрию Архипцеву (компания "ЭТМ", Самара).

Все счастливые обладатели SKODA OCTAVIA собирались следить за прямой трансляцией розыгрыша на сайте акции и на канале IEK GROUP в YouTube. Не удалось: отвлекла работа. Однако их все равно нашла награда — ключи от новеньких авто.

Светлана Китаева — единственная женщина среди победителей акции "Качество на 5. Двойной форсаж" — говорит, что автомобиль от IEK GROUP стал для нее полной неожиданностью. В прошлом году она также участвовала в акции "Качество на 5", даже вошла в ТОП-100, но главный приз ей не достался. А сейчас получилось — вот что значит везение, помноженное на упорный труд!

Дмитрий Архипцев считает, что кроме настойчивости и труда важен еще и позитивный настрой. "Как только в нашем офисе стало известно об акции, которую проводит IEK GROUP, я сказал своим коллегам: „Ребята, автомобиль будет моим!“. Так в итоге и случилось, — рассказывает Дмитрий. — Удержаться в ТОП-100 было непросто, но я сделал все возможное, чтобы не сдать свои позиции, увеличивал продажи, тем более что продукция IEK® пользовалась спросом у клиентов из-за оптимального соотношения цены и качества. SKODA OCTAVIA мне очень понравилась, буду ездить на ней с удовольствием".

Последний победитель акции "Двойной форсаж" приехать за призом не смог — из Хабаровска путь неблизкий. SKODA OCTAVIA будет доставлена Дмитрию Васильченко, сотруднику компании "Мирэкс", в его родной город.

IEK GROUP поздравляет победителей и всех участников акции "Качество на 5. Двойной форсаж". Вы отлично потрудились, желаем вам таких же достижений в работе и в 2019 году!

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

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