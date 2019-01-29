Энергетики МРСК Центра и Приволжья выявили свыше 8 970 фактов энерговоровства в 2018 году

В ПАО "МРСК Центра и Приволжья" подвели итоги реализации мероприятий по пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии за 2018 год.

В ходе масштабной рейдовой работы, проведенной персоналом районов электрических сетей и управлений учета электроэнергии филиалов компании, в том числе совместно со специалистами блока безопасности и правоохранительными органами, в зоне ответственности МРСК Центра и Приволжья было выявлено 8 976 факта незаконного потребления электрической энергии. Сумма нанесенного компании ущерба составила свыше 1 037 млн рублей.

Энергетиками были приняты меры по возмещению нанесенного компании ущерба. По фактам незаконного потребления электроэнергии правоохранительными органами возбуждено 12 уголовных и 3 002 административных дела, 1 335 человек привлечены к административной ответственности. Энергокомпании возмещено свыше 300 млн рублей.



Кроме того, по результатам мониторинга сети Интернет и благодаря поступающей от граждан сообщений о распространении нарушающей законодательство информации о способах хищения электроэнергии, за 2018 год сотрудники блока безопасности компании выявили свыше 282 сетевых ресурсов, призывающих приобретать приборы и приспособления для занижения показаний счетчиков электроэнергии. В надзорные ведомства: УФАС, прокуратуру, Роскомнадзор – было направлено 74 обращения о зафиксированных неправомерных действиях. По результатам их рассмотрения и на основании судебных решений было заблокировано 126 сайтов.



Энергетики напоминают, что наказание за электроворовство неминуемо. Причем, в случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии.



ПАО "МРСК Центра и Приволжья" ведет системную работу по предотвращению и пресечению фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии в регионах своей операционной ответственности (9 субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов).

Напомним, от преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.

МРСК Центра и Приволжья намерено последовательно добиваться возмещения ущерба недобросовестными потребителями. Энергетики призывают всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, сообщать об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра: 8-800-100-33-00 (звонок анонимный и бесплатный) или через анонимную форму обратной связи на официальном сайте компании.