Масштабная реконструкция Казанского авиазавода обойдется более чем в 33 млрд рублей

Глава Татарстана добавил, что все мероприятия помогают реализовывать Министерство обороны и Министерство промышленности и торговли России

Более 33 миллиардов рублей выделено на масштабную реконструкцию Казанского авиационного завода для модернизации самолетов стратегической авиации, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Для этих целей предприятию было выделено более 33 миллиардов рублей", - сказал Минниханов в среду на совещании в Казани.

Он напомнил, что в январе прошлого года при участии президента РФ Владимира Путина был подписан контракт на 10 глубоко модернизированных машин Ту-160М2. "Это без преувеличения знаменательное событие для нашего предприятия", - отметил глава республики.

"В ноябре прошлого года самолет Ту-160М2 был передан на летно-испытательную станцию", - сказал Минниханов.

Он также отметил, что "продолжаются работы и по машине Ту-22М3М, которая 28 декабря 2018 года совершила свой первый полет".

Президент республики подчеркнул, что масштабная реконструкция и техническое перевооружение на Казанском авиационном заводе "реализуются благодаря поддержке Министерства обороны и Минпромторга России сегодня в рамках федеральной целевой программы". "Они направлены на решение задачи, поставленной руководством страны, - модернизация стратегической авиации", - сказал Минниханов, заверив, что Татарстан "готов и дальше оказывать содействие в продолжении данной работы".

ТАСС