Непростой путь Эксперта

Егор Черемисин, Сергей Кутенев, Александр Гусев плавильная печь медные катоды

Вчера команда RusCable.Ru во главе с руководителем, Александром Гусевым, посетила в Орле кабельный завод "Эксперт-Кабель". С 2014 года, даты основания предприятия, прошло не так много времени, но темпам роста и развития завода можно позавидовать. О большом пути проб и ошибок, развитии направления собственного производства медной катанки, новой продукции завода мы узнали у генерального директора завода Сергея Николаевича Кутенева. По итогам беседы и экскурсии представляем нашим читателям новый материал в рубрике "Интервью".

Выдержка:

- А почему вы вообще решили заниматься производством катанки? С целью экономического эффекта решили ставить себе печку в свое время? Вы хотели заниматься этим бизнесом?

Изначально, мы хотели получить дополнительный экономический эффект от собственного производства катанки и получить дополнительную прибыльность за счет углубления цикла переработки и проект рассчитывался исходя из собственной потребности кабельного завода, полностью для внутреннего потребления.

- Сейчас объемы производства катанки уже полностью обеспечивают всю потребность "Эксперт-Кабеля"?

К сожалению, мы пока не можем полностью обеспечивать собственное потребление. Проектная мощность линии составляет – 1000 тонн в месяц и мы рассчитываем, что при правильной технологии с использованием только чистых катодов без ломов, нам удастся выйти на этот объем. На ломах такой производительности не получается достигнуть. На это есть технические причины. Технология на это просто не рассчитана. При переработке ломов мы достигали производительности в 600 тонн катанки в месяц. В пиковые моменты у нас было и 35 тонн в сутки, но это пиковые значения.

- То есть можно смело говорить, что очень скоро рынок увидит кабель от "Эксперт-Кабеля", который будет с ТПЖ, не имеющей пока в данный момент аналогов по своей чистоте?



Уже увидел. Вот он (Сергей Кутенев показывает на 2 разноцветные бухты кабеля Expert Class, которые лежат на подоконнике). Конкретно в данном случае, для производства этих бухт из этой партии мы использовали медь "УГМК", где чистота меди составляет 99,98%, но я надеюсь, что к концу этой недели мы выйдем стабильно на 99,99% чистоты собственной катанки, и у нас здесь будет на этикетке стоять не 99,98%, как сейчас, а 99,99%. Важно понимать, что это не просто красивые цифры на этикетке. Это в первую очередь сопротивление будущей ТПЖ кабеля, что сделает его намного выше по качеству, по сравнению с теми, кто использует медь из ломов.



Продолжение в материале.