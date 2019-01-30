По итогам 2018 года Мордовия увеличила экспорт почти на 30%

По итогам 2018 года Мордовия увеличила экспорт на 28% по сравнению с данными за 2017 год, в стоимостном выражении экспорт составил $275 млн. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики со ссылкой на данные министерства экономики региона.

В течение последних пяти лет объем экспорта вырос в 4 раза — с 4,3 млрд рублей в 2014 году до 17,3 млрд рублей в 2018 году.

Рост экспорта обеспечивается за счет поставок высокотехнологичной продукции в 65 стран мира. В частности, железнодорожные вагоны АО "Рузхиммаш" поставляются в Иран, Беларусь, Казахстан и на Кубу. Фанера ЗАО "Плайтерра" — в США, Литву, Германию и другие страны, кремниевые мультикристаллические пластины производства ООО "Хелиос-Ресурс" в Китай, оптическое волокно экспортируется в Австрию, Великобританию, Чехию, Польшу.

Кроме того, произведенные в республике товары традиционно пользуются спросом в Азербайджане, Узбекистане, Киргизии, Армении, Молдове, Таджикистане и Туркменистане — это кабели и провода, светотехнические и резинотехнические изделия, полупроводники и преобразователи, кондитерские изделия и другие виды продукции.

"В условиях жесткой конкуренции на глобальных рынках сбыта продать нетехнологичный, неконкурентоспособный, в том числе и по цене, продукт просто невозможно. Благодаря помощи федерального центра в нашей республике ежегодно открываются высокотехнологичные предприятия, способные конкурировать на мировых рынках. Всего за пять последних лет в регионе создано 16 тыс. новых рабочих мест. В этом году предполагается создание еще 2,5 тыс. рабочих мест с достойной оплатой труда", — отметил глава Мордовии Владимир Волков.

К 2024 году власти республики планируют увеличить экспорт промышленной продукции в 2 раза, экспорт продукции агропромышленного комплекса — в 3,9 раза, экспорт услуг — в 1,8 раза.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, толчком для роста экспорта Мордовии отчасти послужил прошедеший в 2018 году чемпионат мира по футболу, в рамках которого Саранск встречал четыре матча группового этапа.

В период подготовки к проведению игр было подписано 15 соглашений на уровне правительств с Китаем, Кубой, Ираном, странами Африки и Европы. В то же время рост экономики Мордовии составил 123%-125%, средний годовой рост — порядка 5%, говорил министр экономики, торговли и предпринимательства республики Владимир Мазов.

Во время визита официальных лиц Японии, Туниса, Панамы, Ирана были достигнуты договоренности о проведении бизнес-миссий и укреплении экономических отношений. С ответными визитами делегация Мордовии планирует посетить все страны-участницы чемпионата, которые побывали в Саранске, в течение ближайшего года.

ИА REGNUM