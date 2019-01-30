Приглашаем принять участие в конференции СИГРЭ "CMDM 2019", 9-11 сентября 2019 года, Бухарест, Румыния

Национальный комитет СИГРЭ Румынии, компания CNTEE Transelectrica (Системный оператор Румынии) и Исследовательский комитет СИГРЭ B3 приглашают Вас принять участие в конференции СИГРЭ "CMDM 2019" (International Conference on Condition Monitoring, Diagnosis and Maintenance 2019), которая пройдет с 9 по 11 сентября 2019 года в Бухаресте, Румыния.

Конференция CMDM-2019 станет уже пятым мероприятием (проводится каждые 2 года, начиная с 2011).

Основные направления работы конференции: A1, A2, A3, B1, B2, B3 и D1.

Основные даты:

Прием тезисов докладов - до 31 марта 2019 года.



Подтверждение участия – до 1 мая 2019 года.



Представление полного текста доклада – до 30 июня 2019 года.



Более подробная информация о мероприятии доступна на сайте конференции https://cmdm2019.org.