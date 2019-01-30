 
Подписаться на новости
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Приглашаем принять участие в конференции СИГРЭ "CMDM 2019", 9-11 сентября 2019 года, Бухарест, Румыния

Приглашаем принять участие в конференции СИГРЭ CMDM 2019, 9-11 сентября 2019 года, Бухарест, Румыния

30 января 2019, 17:10
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ

Обсудить на форуме

241 просмотр

Национальный комитет СИГРЭ Румынии, компания CNTEE Transelectrica (Системный оператор Румынии) и Исследовательский комитет СИГРЭ B3 приглашают Вас принять участие в конференции СИГРЭ "CMDM 2019" (International Conference on Condition Monitoring, Diagnosis and Maintenance 2019), которая пройдет с 9 по 11 сентября 2019 года в Бухаресте, Румыния.

Конференция CMDM-2019 станет уже пятым мероприятием (проводится каждые 2 года, начиная с 2011).

Основные направления работы конференции: A1, A2, A3, B1, B2, B3 и D1.

Основные даты:

  • Прием тезисов докладов - до 31 марта 2019 года.
  • Подтверждение участия – до 1 мая 2019 года.
  • Представление полного текста доклада – до 30 июня 2019 года.

Более подробная информация о мероприятии доступна на сайте конференции https://cmdm2019.org.

Компания: РНК СИГРЭ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики РНК СИГРЭ
Приглашаем к работе в новых рабочих группах исследовательских комитетов СИГРЭ B2 и D1
Мониторинг регуляторной среды в энергетике и смежных областях, подготовленный экспертами
Приглашаем к работе в новых рабочих группах исследовательского комитета СИГРЭ B1
Началась регистрация участников на II Международную конференцию-выставку
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно