"Ростелеком" представил проект "Умный город Березники"

"Ростелеком" на межрегиональном совещании "Лидеры цифрового развития", которое состоялось в Перми, представил проект "Умный город Березники". Рабочая встреча прошла под председательством заместителя министра строительства и ЖКХ России Андрея Чибиса. Представители компании совместно с главой г. Березники Сергеем Дьяковым вынесли на обсуждение план внедрения проекта, рассчитанный до 2024 года.

Роман Сандалов, директор Пермского филиала "Ростелекома": "Этот проект направлен на повышение качества и эффективности управления городом Березники, а также на создание безопасной, удобной и комфортной среды проживания за счет внедрения передовых цифровых технологий, элементов современного, умного и эффективного города".

Проект "Умный город Березники" затрагивает самые различные сферы жизнедеятельности. Среди проектов, планируемых к реализации, модернизация уличного освещения для снижения затрат на электроэнергию; внедрение умных систем учета коммунальных ресурсов и энергосбережения для контроля качества предоставляемых услуг и оперативного учета потребления ресурсов; развитие существующей системы городского видеонаблюдения и системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения для повышения безопасности на улицах города и снижения аварийности на дорогах; внедрение системы мониторинга сбора, транспортирования, обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).

В 2018 году в г. Березники "Ростелеком" уже запустил некоторые пилотные проекты. В частности, для повышения уровня безопасности на придомовой территории и комфорта жителей была внедрена система внутридворового видеонаблюдения в микрорайоне Любимов. Также идет работа по модернизации тепловых пунктов и диспетчеризации социальных объектов города. В проекте участвуют все детские дошкольные учреждения г. Березники.

Роман Цыганков, заместитель директора Пермского филиала по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО "Ростелеком": "В перспективе проект в Березниках предусматривает внедрение интеграционной платформы "Умный город" для создания единого информационного пространства и аналитики. Эта платформа даст возможность управлять "Умным городом", анализировать получаемые данные, вести статистику и, тем самым, помогать в создании еще более комфортной и безопасной среды".

Помимо этого, специалисты "Ростелекома" разрабатывают проект "Умный город – Новые Ляды", предусматривающий внедрение на территории поселка сегментов "умного города" для улучшения качества жизни населения, а также для эффективности управления городской инфраструктурой.