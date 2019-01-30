Семенов возглавил совместное предприятие "Ростелекома" и "Мегафона" по развитию 5G

Вадим Семенов возглавил совместное предприятие "Ростелекома" и "Мегафона", направленное на развитие 5G в России. Об этом на круглом столе "О перспективах создания и развития сетей связи 5G в Российской Федерации" заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Мы договорились, что руководителем этой компании стал Вадим Семенов", - сказал Осеевский, добавив, что"Мегафон" ставит своего технического директора.

С 2010 по 2013 годы Семенов возглавлял "Связьинвест". С 2011 года он входит в состав совета директоров "Ростелекома".

В ноябре 2018 года "Ростелеком" и "Мегафон" объявили о планах по совместному развитию сетей 5G в России, а в январе 2019 года о создании совместного предприятия. Впервые о необходимости объединить усилия операторов по развитию сетей 5G заявил Осеевский на ПМЭФ-2017. Его поддержали главы "Мегафона", "Вымпелкома" и Tele2, а президент МТС Андрей Дубовсков отметил, что для оператора вопрос создания единого инфраструктурного оператора "неочевиден".

Технология пятого поколения мобильной связи предположительно будет запущена в коммерческую эксплуатацию после 2020 года. Рекордная скорость передачи данных в опытных зонах сети 5G достигала 25 Гбит/с, что позволяет транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD) в режиме онлайн.

ТАСС