Солнечные панели мощностью 1 275 кВт будут установлены на Нижне-Бурейской ГЭС

РусГидро приступает к реализации пилотного проекта по установке солнечных панелей на Нижне-Бурейской ГЭС. Мощность новой солнечной электростанции (СЭС) составит 1 275 кВт, её ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года.

По расчётам специалистов, новый объект солнечной генерации будет вырабатывать 1,4 млн кВт·ч электроэнергии в год. Работа СЭС обеспечит снижение затрат электроэнергии на собственные нужды Нижне-Бурейской ГЭС, что позволит увеличить полезный отпуск электроэнергии, повысить эффективность работы ГЭС.

Солнечные модули производства компании "Хевел" общей площадью порядка 6 700 кв. метров будут размещены на территории гидроузла. В настоящее время проектной организацией ведётся поиск варианта оптимального размещения солнечных панелей, в том числе непосредственно на откосах грунтовой плотины ГЭС. Для размещения солнечных энергоустановок не потребуется расширения электросетевого хозяйства ГЭС и выделения земель.

С точки зрения развития солнечной генерации Амурская область является благоприятным регионом с высоким уровнем инсоляции – в среднем 240 солнечных дней в году. Грунтовая русловая плотина Нижне-Бурейской ГЭС представляет собой свободную, открытую и незатенённую площадку площадью свыше 30 000 м². При этом низовой откос грунтовой части плотины Нижне-Бурейской ГЭС ориентирован на юго-запад, что позволяет обеспечить размещение солнечных модулей с учетом максимальной солнечной активности.

Для новой солнечной электростанции будут использованы современные гетероструктурные модули отечественного производства мощностью по 370 Вт каждый. Солнечные панели нового поколения с КПД ячейки более 23% вырабатывают на 20% больше электроэнергии, чем традиционные элементы из поликристаллического кремния, и эффективно работают при высоких и низких температурах.

Подобные проекты по созданию объектов гибридной генерации сегодня активно реализуются на гидроузлах во многих странах. Преимуществами строительства таких объектов являются возможность использования существующей электоросетевой и транспортной инфраструктуры, наличия на ГЭС высококвалифицированных кадров, а также отсутствие необходимости использования новых земель на нужды энергетики.

Нижне-Бурейская ГЭС на реке Бурее в Амурской области – вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса. Помимо выработки электроэнергии ГЭС выполняет роль контррегулятора, выравнивая неравномерные в течение суток расходы воды через крупнейшую на Дальнем Востоке Бурейскую ГЭС. Проектная мощность станции – 320 МВт (4 гидроагрегата), среднегодовая проектная выработка электроэнергии – 1 670 млн кВт·ч.