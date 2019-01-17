 
Подписаться на новости
Модернизация

Специалисты "Вологдаэнерго" готовы к реализации плана развития сети уличного освещения Великоустюгского района

Специалисты Вологдаэнерго готовы к реализации плана развития сети уличного освещения Великоустюгского района

30 января 2019, 16:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ВОЛОГДАЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

272 просмотра

В производственном отделении "Великоустюгские электрические сети" филиала "ПАО МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (входит в группу компаний ПАО "Россети") проведена работа по определению технической возможности развития сети уличного освещения в рамках программы "Светлые улицы Вологодчины".

"Совместно с главами сельских поселений и администраций специалистами нашей компании произведены выезды в населенные пункты, с целью уточнения конкретных мест установки дополнительных светильников и определения необходимых сопутствующих технических мероприятий. Благодаря этой работе реализация программы приобретает четкие черты по необходимому объему работ, трудозатрат и материалов, - рассказал директор ПО "Великоустюгские электрические сети" "Вологдаэнерго" Сергей Пахомов.

Напомним, что стартовал этот проект в середине декабря 2018 года по инициативе Губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. Проект направлен на обеспечение круглогодичной устойчивой работы систем уличного освещения региона в целях создания благоприятных условий проживания граждан, соблюдения необходимых мер безопасности.

"В настоящее время, по вопросу дополнительного освещения этап определения технической возможности отработан по всем населенным пунктам Великоустюгского района, эти мероприятия выполнены на фоне постоянно проводимой нами работы по ремонту и обслуживанию существующей сети уличного освещения" - добавил Сергей Пахомов.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Вологдаэнерго"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
В филиале
Энергетики МРСК Центра и Приволжья выявили свыше 8 970 фактов энерговоровства в 2018 году
Около 14 тысяч работников МРСК Центра в 2018 году получили возможность пройти профессиональное обучение
Солнечные панели мощностью 1 275 кВт будут установлены на Нижне-Бурейской ГЭС
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно