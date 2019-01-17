Специалисты "Вологдаэнерго" готовы к реализации плана развития сети уличного освещения Великоустюгского района

В производственном отделении "Великоустюгские электрические сети" филиала "ПАО МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (входит в группу компаний ПАО "Россети") проведена работа по определению технической возможности развития сети уличного освещения в рамках программы "Светлые улицы Вологодчины".

"Совместно с главами сельских поселений и администраций специалистами нашей компании произведены выезды в населенные пункты, с целью уточнения конкретных мест установки дополнительных светильников и определения необходимых сопутствующих технических мероприятий. Благодаря этой работе реализация программы приобретает четкие черты по необходимому объему работ, трудозатрат и материалов, - рассказал директор ПО "Великоустюгские электрические сети" "Вологдаэнерго" Сергей Пахомов.

Напомним, что стартовал этот проект в середине декабря 2018 года по инициативе Губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. Проект направлен на обеспечение круглогодичной устойчивой работы систем уличного освещения региона в целях создания благоприятных условий проживания граждан, соблюдения необходимых мер безопасности.

"В настоящее время, по вопросу дополнительного освещения этап определения технической возможности отработан по всем населенным пунктам Великоустюгского района, эти мероприятия выполнены на фоне постоянно проводимой нами работы по ремонту и обслуживанию существующей сети уличного освещения" - добавил Сергей Пахомов.