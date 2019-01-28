В филиале "Севкавказэнерго" началась подготовка к грозовому сезону

В рамках мероприятий, направленных на подготовку электросетевого комплекса к грозовому периоду и повышение надежности электроснабжения потребителей, энергетики филиала МРСК Северного Кавказа - "Севкавказэнерго" (входит в ГК "Россети") приступили к монтажу грозозащитного троса на воздушных линиях электропередачи.

Как отметил исполняющий обязанности директора филиала "Севкавказэнерго" Ацамаз Кабисов, подготовка к грозовому сезону – один из важных этапов в работе компании. Своевременное выполнение мероприятий как организационного, так и технического характера, способствует сохранности электрооборудования, позволит избежать нештатных ситуаций, обеспечит надежное электроснабжение потребителей Республики Северная Осетия - Алания.



В общей сложности в ходе реализации ремонтной программы на воздушных линиях филиала "Севкавказэнерго" до конца текущего года планируется смонтировать почти 30 км грозотроса.

Так, специалисты службы технической эксплуатации и организации ремонтов филиала "Севкавказэнерго" завершают работы на одном из самых масштабных объектов – ВЛ 110 кВ "Алагир – Дзуарикау" в Алагирском районе. Энергообъект отвечает за электроснабжение всего района: бытовых потребителей, организаций и предприятий, а также таких социально важных объектов, как водозабор, поликлиники и образовательные учреждения. От безаварийной работы высоковольтной линии также зависит электроснабжение соседней республики – Южной Осетии.



На данной линии электропередачи энергетики смонтируют три километра грозозащитного троса. По мнению специалистов энергокомпании, проведение профилактических мероприятий по повышению степени грозостойкости воздушных линий позволяет минимизировать риски возникновения технологических нарушений в сети и проходить сезон грозовых перенапряжений без значительных сбоев в энергосистеме.