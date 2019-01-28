220 км линий электропередачи и 110 трансформаторных подстанций отремонтируют энергетики в Темрюкском районе в 2019 году

Специалисты филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (входит в группу "Россети") в рамках реализации ремонтной программы 2019 года проведут в Темрюкском районе капитальный ремонт 110 комплектных трансформаторных подстанций, замену более 1500 изоляторов и 228 км воздушных линий. Запланированы работы по замене более 150 опор и расчистке боле 62 га трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности.

В первую очередь энергетики проведут ремонты комплектных трансформаторных подстанций (КТП) классом напряжения 0,4/10 кВ в следующих населенных пунктах: в Таманском с/п – 17 КТП, в Старотитаровском с/п – 11 КТП, в Запорожском с/п – 14 КТП, в Новотаманском с/п – 11 КТП, в Фанталовском с/п – 7 КТП, в Вышестеблиевском с/п – 8 КТП, в Краснострельском с/п – 8 КТП, в Голубицком с/п – 6 КТП, в Фанагорийском с/п – 7 КТП, Курчанское с/п – 10 КТП, Темрюкском городском поселении – 5 КТП, Ахтанизовское с/п – 6 КТП.

Все плановые мероприятия, проводимые персоналом Славянских электросетей, направлены на обеспечение надежного уровня устойчивого электроснабжения бытовых и производственных потребителей, объектов туризма Темрюкского района на побережье Краснодарского края.

– Как показывает практика, большая часть технологических нарушений в распределительной сети во время непогоды происходит именно из-за обрыва проводов при падении на них веток и деревьев, – рассказывает первый заместитель директора – Главный инженер Славянских электрических сетей Павел Козлов. – Поэтому особое внимание будет уделено расчистке трасс от древесно-кустарниковой растительности, всего в Темрюкском районе будет расчищено более 62 га трасс охранных зон воздушных линий.

Реализация ремонтной кампании, которая является залогом надёжного и качественного энергоснабжения потребителей, будет проходить на всей территории зоны ответственности филиала – в Темрюкском, Славянском и Красноармейском районах и продлится до конца 2019 года.