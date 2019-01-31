Балансовая комиссия филиала "Севкавказэнерго" подвела итоги минувшего года

Подведены итоги выполнения основных показателей производственной деятельности районными электрическими сетями (РЭС) филиала МРСК Северного Кавказа - "Севкавказэнерго" (входит в ГК "Россети") в 2018 году.

На балансовой комиссии под председательством исполняющего обязанности директора Ацамаза Кабисова озвучено, что фактические потери электроэнергии в сетях по филиалу снижены до 20 % – это ниже плана на 0,2 %. На 105 % выполнена ремонтная программа, благодаря чему отмечено снижение аварийности на энергообъектах республики более чем на 22,3 % по сравнению с предыдущим годом. Особое внимание уделено надежному и качественному электроснабжению социально значимых объектов. На протяжении отчетного периода энергетики осуществляли плановый ремонт питающих центров и сетей с заменой обычного магистрального провода на самонесущий изолированный (СИП) с увеличением пропускной способности ЛЭП.



В выступлениях начальников РЭС прозвучали цифры и факты по выявлению и пресечению неучтенного потребления электроэнергии. В целом специалисты районных электрических сетей зафиксировали 127 случаев энерговоровства. Результат рейдовых проверок – рост объема энергоресурса, включенного в полезный отпуск, который составил более 540 тысяч киловатт-часов.



Такой объем электроэнергии почти в течение трех дней потребляет, к примеру, Ардонский район Северной Осетии с численностью населения более 27,7 тыс. человек и десятками промышленных и социальных предприятий.



Самый низкий уровень потерь электроэнергии в Моздокских РЭС – 6,4 %, Правобережных РЭС – 6 %, Ардонских РЭС – 8 %. Положительная динамика отмечена во всех подразделениях филиала "Севкавказэнерго".



Подводя итоги ушедшего года, руководитель компании акцентировал внимание начальников подразделений на ключевых вопросах, способствующих успешному прохождению сложного для энергокомпании периода максимума нагрузок, на усиление контроля над работой энергообъектов для обеспечения стабильной и безаварийной работы электросетевого комплекса региона. Также были поставлены важные и крайне значимые для предприятия задачи – дальнейшее усиление работы по снижению потерь в сетях, пресечению фактов неучтенного потребления электроэнергии.

