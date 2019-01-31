Президент Египта подписал указ о создании в стране российской промзоны

Минпромторг РФ ожидает, что уже к 2026 году компании-резиденты смогут производить там продукцию на $3,6 млрд

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал указ о создании в экономическом районе Суэцкого канала российской промышленной зоны. Соответствующий документ был опубликован в четверг в официальной печати, передает египетское информационное агентство MENA.

Египетский парламент одобрил соглашение между Россией и Египтом о создании промзоны на площади в 5,2 млн кв метров на востоке Порт-Саида в ноябре 2018 года.

Договоренность между странами о создании российской зоны для реализации проекта нового Суэцкого канала была достигнута в 2014 году. Межправительственное соглашение, регламентирующее параметры этого района, подписано 23 мая 2018 года сроком на 50 лет с автоматическим продлением каждые пять лет. Проект предусматривает образование особой зоны с облегченным налоговым режимом для российских предприятий-резидентов.

По прогнозам Минпромторга, реализация проекта займет около 13 лет, но уже к 2026 году компании-резиденты смогут производить продукцию на $3,6 млрд ежегодно. Они получат арендные каникулы, льготные тарифы на энергетические ресурсы, особый преференциальный налоговый режим, а также заранее подготовленную площадку. Первые компании, по расчетам Минпромторга, смогут выйти на площадку одновременно с началом строительства промышленной зоны, которое намечено на 2019 год. Планируемые российские государственные вложения в развитие первичной инфраструктуры РПЗ составят около $190 млн, общий объем частных инвестиций за период реализации проекта оценивается в $7 млрд.

ТАСС