СГК направила 300 млн рублей на переключение теплоснабжения части Барнаула на ТЭЦ

По данным компании, это позволит снизить вредные выбросы от котельной, к которой были подключены потребители нагорной части города

Нагорная часть Барнаула Алтайского края стала получать тепло от ТЭЦ-3 - это позволит снизить вредные выбросы от котельной, к которой ранее были подключены потребители. На эти цели "Сибирская генерирующая компания" (СГК) направила более 300 млн рублей, сообщает в среду пресс-служба компании.

"В Барнауле завершены работы по переключению потребителей котельной в нагорной части города на централизованное теплоснабжение. <...> Суммарные затраты на реализацию этого проекта составили более 300 млн рублей. После замещения котельной тепло от ТЭЦ-3 стали получать детский сад, школа, пять больниц, восемь краевых учреждений, четыре федеральных, 12 административных зданий, 70 частных домов и 14 многоквартирных. Реализация этого проекта обеспечит горожанам гарантированное качество теплоснабжения и позволит снизить вредные выбросы в центральной части города", - говорится в сообщении организации.

Как пояснили ТАСС в компании, договоры по теплоснабжению заключались не на каждого отдельного потребителя, а на дом в целом.

СГК заменила участок трубопровода от тепломагистрали до насосной станции на трубы большего диаметра, протяженность теплотрассы составила 660 метров. Также было построено и реконструировано еще 2,1 км теплосетей. Насосная станция оснащена новыми насосами, которые поддерживают необходимое давление теплоносителя.

Ранее сообщалось, что СГК планирует инвестировать около 7,5 млрд рублей в систему теплоснабжения Барнаула в 2019-2028 годах. По данным администрации региона, износ коммунальных сетей в крае, в том числе в Барнауле, составляет от 50 до 70%, что является частой причиной аварий на сетях.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибирского федерального округа СГК занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской области, Хакасии и Туве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ.

ТАСС