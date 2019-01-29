Цифровой проект Системного оператора в ОЭС Юга позволит наиболее полно использовать высокоэффективную генерацию на оптовом рынке

29 января Филиал АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга" (ОДУ Юга) начал использовать цифровую систему мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) в качестве технологического инструмента оптового рынка.

Промышленная эксплуатация СМЗУ в качестве инструмента управления электроэнергетическим режимом ОЭС Юга началась в 2017 году, и до сих пор система использовалась только в процессе оперативного управления электроэнергетическим режимом с целью расчета максимально допустимых перетоков активной мощности (МДП) в двух контролируемых сечениях для различных схемно-режимных ситуаций. С 29 января результаты расчетов системы в контролируемом сечении "Восток" используются также и в процессе актуализации расчетной модели первой ценовой зоны оптового рынка — для проведения расчетов на рынке на сутки вперед и балансирующем рынке.

Применение СМЗУ является дополнительным фактором повышения эффективности работы оптового рынка, обеспечивая за счет более полного использования пропускной способности сети возможность загрузки наиболее эффективных электростанций. Так, применение СМЗУ при расчете МДП в контролируемом сечении "Восток" в ОЭС Юга обеспечивает возможность использования до 250–300 МВт дополнительной пропускной способности — более 10 % от пропускной способности этого сечения.

Впервые для решения задач на оптовом рынке СМЗУ стала использоваться в ОЭС Сибири в 2018 году. Внедрение СМЗУ и применение ее на оптовом рынке электроэнергии стало еще одним реальным шагом к цифровизации отрасли. Использование в электроэнергетике передовых цифровых технологий позволяет получить значительный системный эффект за счет построения на их базе более эффективных моделей управления технологическими и бизнес-процессами.

Информация о СМЗУ

СМЗУ — разработанный АО "НТЦ ЕЭС" совместно с АО "СО ЕЭС" программно-технический комплекс, выводящий процесс расчета МДП на принципиально новый уровень. Система предназначена для расчета величины МДП в режиме реального времени, что позволяет учитывать текущие изменения схемно-режимной ситуации в энергосистеме и тем самым дает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети без снижения уровня надежности энергосистемы. Это позволяет выбрать оптимальный алгоритм управления режимами энергосистемы, одновременно обеспечивая высокий уровень надежности ее работы.

Величина перетоков активной мощности по ЛЭП и сечениям — один из ключевых параметров, контролируемых диспетчерами Системного оператора при управлении электроэнергетическим режимом ЕЭС России. Для обеспечения устойчивой работы ЕЭС специалисты компании рассчитывают величину МДП для различных схемно-режимных ситуаций. До внедрения СМЗУ такие расчеты не проводились в автоматизированном режиме, поэтому требовали значительного времени и осуществлялись только для наиболее тяжелых режимных условий. В связи с этим эффективность использования пропускной способности электросетевой инфраструктуры предсказуемо снижалась. В новой системе расчет МДП проводится в циклическом режиме и занимает 2–10 минут в зависимости от сложности модели энергосистемы.

Для обработки поступающей информации и расчетов в СМЗУ используются уникальные, специально созданные программы, современные цифровые технологии математического моделирования режима энергосистемы, оценки ее состояния и достоверизации информации.

Сейчас СМЗУ используется на шести контролируемых сетевых сечениях в ОЭС Сибири, на двух — в ОЭС Юга, на трех контролируемых в ОЭС Северо-Запада и на одном — в Кольской энергосистеме. В 2018 году в опытную эксплуатацию введены СМЗУ в Крымской энергосистеме, ОЭС Урала, в Тюменской энергосистеме и в ОЭС Востока.