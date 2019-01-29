В 2018 году специалисты МРСК Юга подключили к сетям компании более 13,5 тыс. объектов

Специалисты ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") в 2018 году исполнили свыше 13,5 тыс. договоров на технологическое присоединение к сетям компании, предоставив новым потребителям более 570 МВт мощности.

Почти половина исполненных договоров техприсоединения приходится на ростовский филиал МРСК Юга (47,2%), треть от общего количества присоединенных в 2018 году – потребители Астраханской области (34,4%). Более 14,4% договоров техприсоединения МРСК Юга выполнили специалисты волгоградского филиала компании, на долю калмыцких энергетиков приходится 3,7% исполненных договоров.

Всего за прошедший год в МРСК Юга поступило более 18 тыс. заявок на 1700 МВт, заключено более 15 тыс. договоров техприсоединения на 445,7 МВт мощности. Сотрудники ростовского филиала МРСК Юга заключили 6,8 тыс. договоров на техприсоединение общей мощностью 183,3 МВт, специалисты астраханского филиала – 5,4 тыс. (185,3 МВт), свыше 2,1 тыс. договоров техприсоединения заключено волгоградскими энергетиками и более 550 – калмыцкими. Среди наиболее крупных объектов, присоединенных в 2018 году пять солнечных электростанций в Астраханской области, общей мощностью свыше 100 МВт, три тяговых подстанции в Ростовской области, мощностью более 230 МВт, стадион "Ростов-Арена" на 45000 зрительских мест, подключенная мощность которого составила 14 МВт. В городе-спутнике Волгограда – Волжском к сетям МРСК Юга подключено предприятие по переработке отходов, которое будет утилизировать до 450 тыс. тонн мусора в год и потреблять 1 МВт мощности.

"Компания стремится создать максимально благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства в регионе, создает комфортные условия для физических лиц. Специально для этого реализуется упрощенная процедура технологического присоединения потребителей к электросетям. Также, уделяется большое внимание развитию интерактивных сервисов, позволяющих повысить эффективность взаимодействие потребителей с сетевой компанией", - отметил генеральный директор МРСК Юга Борис Эбзеев.