 
Подписаться на новости
Инвестиции (проекты)

В "Газпроме" назвали сумму инвестиций в электроэнергетику в 2019 году

В Газпроме назвали сумму инвестиций в электроэнергетику в 2019 году

31 января 2019, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГАЗПРОМ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

273 просмотра

Инвестиции электроэнергетических компаний "Газпрома" в 2019 году могут составить 72 миллиарда рублей, говорится в материалах "Газпрома", с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Инвестиции наших основных генерирующих компаний в 2019 году, не включенные в инвестиционную программу "Газпрома" на 2019 год, предварительно запланированы на общую сумму 72 миллиарда рублей", - говорится в материалах.

Генерирующими компаниями группы "Газпром" управляет холдинговая вертикально интегрированная компания "Газпром энергохолдинг". Компания владеет контрольными пакетами акций "Мосэнерго", МОЭК, ТГК-1 и ОГК-2. В состав группы входит свыше 80 электростанций установленной электрической мощностью порядка 39 ГВт и 71,2 тысяч Гкал/ч тепловая, что составляет порядка 17% установленной мощности всей российской электроэнергетики.

РИА Новости

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Президент Египта подписал указ о создании в стране российской промзоны
СГК направила 300 млн рублей на переключение теплоснабжения части Барнаула на ТЭЦ
Кабмин выделит 6,8 млрд рублей на восстановление здания ИНИОН
Росатом задумался о мини-АЭС на Чукотке для добычи меди и золота на Баимском ГОКе
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно