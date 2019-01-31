В "Газпроме" назвали сумму инвестиций в электроэнергетику в 2019 году

Инвестиции электроэнергетических компаний "Газпрома" в 2019 году могут составить 72 миллиарда рублей, говорится в материалах "Газпрома", с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Инвестиции наших основных генерирующих компаний в 2019 году, не включенные в инвестиционную программу "Газпрома" на 2019 год, предварительно запланированы на общую сумму 72 миллиарда рублей", - говорится в материалах.

Генерирующими компаниями группы "Газпром" управляет холдинговая вертикально интегрированная компания "Газпром энергохолдинг". Компания владеет контрольными пакетами акций "Мосэнерго", МОЭК, ТГК-1 и ОГК-2. В состав группы входит свыше 80 электростанций установленной электрической мощностью порядка 39 ГВт и 71,2 тысяч Гкал/ч тепловая, что составляет порядка 17% установленной мощности всей российской электроэнергетики.

РИА Новости