 
Подписаться на новости
Встречи

Евгений Грабчак принял участие в конференции экономико-экологического форума ОБСЕ

Директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгений Грабчак выступил с докладом в рамках секции "Безопасность критической информационной инфраструктуры России и информационной безопасности в энергетике" в ходе 21-го Национального форума информационной безопасности "ИНФОФОРУМ-2019".

Евгений Грабчак представил подходы Минэнерго России к  решению задач обеспечения энергетической безопасности и надежности электроснабжения в условиях цифровой трансформации отрасли и изменения роли информационных технологий в производственных и технологических процессах. 

 "Кибернизация и цифровизация дает новые возможности, но также порождает новые риски.  Энергосистема и ее элементы становятся объектами киберпространства, обретая все возможности и уязвимости подобных объектов. Это приводит к необходимости по-новому трактовать традиционные риски, связанные с технологической и антитеррористической безопасностью. В связи с этим требуется комплексный подход  к безопасности энергообъектов"- отметил директор Департамента.

По словам Евгения Грабчака, в 2018 году подготовлены требования к информационной безопасности систем удаленного мониторинга и диагностики в форме ведомственного приказа. Важной особенностью требований является обязанность осуществлять сбор, хранение и передачу данных посредством инфраструктуры, расположенной на территории Российской Федерации, также системы подлежат обязательной аттестации.

"Такой стратегии Минэнерго России будет придерживаться в дальнейшем при разработке требований к другим компонентам энергетической и отраслевой информационной инфраструктуры, влияющим на промышленную и информационную безопасность" - закончил свое выступление директор Департамента.

Компания: Министерство энергетики РФ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Встречи
Спасибо город Курск – мы обязательно вернемся!
Андрей Черезов провел ряд выездных совещаний в Крыму
Александр Новак:
На Нововоронежской АЭС-2 завершилась предпусковая проверка энергоблока №2
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно