Евгений Грабчак принял участие в конференции экономико-экологического форума ОБСЕ

Директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгений Грабчак выступил с докладом в рамках секции "Безопасность критической информационной инфраструктуры России и информационной безопасности в энергетике" в ходе 21-го Национального форума информационной безопасности "ИНФОФОРУМ-2019".

Евгений Грабчак представил подходы Минэнерго России к решению задач обеспечения энергетической безопасности и надежности электроснабжения в условиях цифровой трансформации отрасли и изменения роли информационных технологий в производственных и технологических процессах.

"Кибернизация и цифровизация дает новые возможности, но также порождает новые риски. Энергосистема и ее элементы становятся объектами киберпространства, обретая все возможности и уязвимости подобных объектов. Это приводит к необходимости по-новому трактовать традиционные риски, связанные с технологической и антитеррористической безопасностью. В связи с этим требуется комплексный подход к безопасности энергообъектов"- отметил директор Департамента.

По словам Евгения Грабчака, в 2018 году подготовлены требования к информационной безопасности систем удаленного мониторинга и диагностики в форме ведомственного приказа. Важной особенностью требований является обязанность осуществлять сбор, хранение и передачу данных посредством инфраструктуры, расположенной на территории Российской Федерации, также системы подлежат обязательной аттестации.

"Такой стратегии Минэнерго России будет придерживаться в дальнейшем при разработке требований к другим компонентам энергетической и отраслевой информационной инфраструктуры, влияющим на промышленную и информационную безопасность" - закончил свое выступление директор Департамента.