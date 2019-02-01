Красноярская ТЭЦ-1 приобрела новый испытательный комплекс, который должен проверять исправность устройств, контролирующих высоковольтные линии передач, предупреждая развитие аварий.

РЕТОМ ВЧ/64 — переносное устройство российского производства, на сегодняшний день передовое. Оно вдвое сокращает время испытаний, во столько же увеличивает их точность. А главное — повышает надежность работы ТЭЦ.



Небольшой пластиковый чемоданчик весит примерно 16 кг. Его содержимое объединяет функции 9 приборов. Внутри чемоданчика есть измерители напряжения, силы тока на разных частотах, прибор, который с точностью до миллисекунды определяет время прохождения высокочастотных сигналов и другие инструменты для тестирования.



К чемоданчику с приборами и портативному компьютеру прилагается тележка. На ней "багаж" доставляется для проведения испытаний на открытое распределительное устройство 110 кВ, где принимается и преобразуется производимая на ТЭЦ электроэнергия. По результатам испытаний электрооборудование допускается к работе.



До появления РЕТОМ ВЧ/64 измерительные приборы нужно было переносить на открытое распределительное устройство по отдельности — а это расстояние в километр! На подготовку и организацию работ уходило до 4 часов, и еще около 2 часов — на сами работы. Теперь на все про все — 2 часа.



Прибор подключается к ноутбуку, запускается специальную программу. Проверяются параметры высокочастотной аппаратуры и ее узлов: кабелей, заградителей и фильтров, защищающих линии электропередач. История испытаний записывается и архивируется. Анализ данных устройство само оформляет — в виде удобных графиков и таблиц.



Автоматизация расчетов позволяет снизить вероятность ошибки персонала и повысить точность измерений в два раза. А это значит, что система предупреждения аварий стала более совершенной, а энергоснабжение потребителей – еще более надежным.

Energyland