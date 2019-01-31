"Ленэнерго" обеспечило мощность цеху по производству пищевых продуктов в Ленинградской области

ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") обеспечило более 150 кВт мощности производственному пищевому цеху во Всеволожском районе Ленинградской области. Источником питания стала подстанция 110 кВ Лепсари №325.

Для создания внешней схемы электроснабжения энергетики установили и оборудовали новую трансформаторную подстанцию напряжением 10/0,4 кВ, а также построили новую линию электропередачи 10 кВ в кабельно-воздушном исполнении.

Компания-заявитель специализируется на изготовлении пастеризованных яйцепродуктов, а также полуфабрикатов из мяса птицы и говядины. Производственный цех компании расположен в д. Лепсари Всеволожского района Ленинградской области. Подключение новых мощностей позволит расшить возможности производства и увеличить поставки продукции.