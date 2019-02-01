"МРСК Урала" выполнила переход на новую самостоятельную систему учета потребления и начисления оплаты за электроэнергию в Челябинской области

С нового года ОАО "МРСК Урала" предприняла ряд шагов для усовершенствования работы с потребителями в рамках выполнения функции гарантирующего поставщика. В их числе был выполнен переход на новую биллинговую систему, включающую создание базы абонентов, внесение актуальной информации, печать и доставку платежно-расчетных документов. Ключевая цель данного перехода - исключить из звена работы с жителями региона ПАО "Челябэнергосбыт".

С июля по декабрь 2018 года учет потребления, начисления и печать квитанций осуществлялись ОАО "МРСК Урала" с использованием доступа в биллинговую систему ПАО "Челябэнергосбыт". Неконструктивная позиция прежней сбытовой компании, ограничение в доступе к просмотру всей истории начислений, а также оплат потребителей и использование прежним гарантирующим поставщиком сложившейся ситуации в своих целях ограничивали возможности ОАО "МРСК Урала" в полноценной работе с потребителями по энергосбытовой деятельности.

В связи с чем, новый гарантирующий поставщик в январе 2019 года выполнил переход на собственную биллинговую систему. За короткий срок сотрудниками компании была проведена сверка показаний, внесены корректировки в части замены приборов учета, количества прописанных жильцов и другой актуальной информации по лицевым счетам почти 1,4 млн. физических лиц и более 40 тысяч юридических лиц.

В настоящее время работы по настройке и отладке новой программы продолжаются.

Энергетики обращают внимание жителей Челябинской области на то, что в случае любых отклонений, обнаруженных потребителями в квитанциях за январь 2019 года, необходимо обратиться в ОАО "МРСК Урала" и в том числе - на единую электронную почту delo_sbyt74@che.mrsk-ural.ru. Каждое обращение будет рассмотрено. Все полученные данные будут внесены в систему и отражены в квитанции за следующий период.

Обращение через электронную почту позволит Вам сэкономить своё время, а сотрудникам компании в спокойной обстановке разобраться с каждым обращением персонально и направить Вам результат рассмотрения.

Отклонения данных могут быть связаны с неполнотой информации по потребителям в процессе ее передачи от ПАО "Челябэнергосбыт". Специалисты "МРСК Урала" в максимально сжатые сроки проведут все необходимые уточнения. В случае если по ряду абонентов потребуются дополнительные уточнения, данным абонентам квитанции за январь выставляться не будут, а точные данные по энергопотреблению будут отражены уже в квитанциях февраля.

Обращаем внимание, что для создания комфортных условий для потребителей и посещения энергосбытовых офисов в удобное вечернее время был увеличен график работы 3 крупных центров обслуживания населения. С 21 января 2019 года два офиса в городе Челябинске (по адресам: ул. Цвиллинга, 60 и ул. Социалистическая, 36-а), а также офис Копейского участка (г. Копейск, ул. Ленина, 50) работают до 19 часов каждую вторую и третью неделю месяца по вторникам и средам. К этому времени большинство жителей Челябинской области уже располагают квитанциями за текущий период и могут оперативно решить возникшие вопросы.

Кроме возможности полноценного взаимодействия с потребителями по энергосбытовой деятельности и прекращения дальнейшего хранения данных потребителя в компании, находящейся в стадии банкротства, специалисты "МРСК Урала" отмечают такие достоинства биллинговой системы, как новый способ расчета потребления электроэнергии на общедомовые нужды (ОДН) для собственников помещений в многоквартирных домах. Он будет производиться в текущем месяце за текущий период (как и индивидуальное потребление), а не месяцем позже, как было ранее. Переход на новую систему позволит сократить срок изготовления квитанций с 6 до 3 дней. Это будет способствовать оперативной доставке платежно-расчетных документов потребителям и позволит им уже в текущем периоде отслеживать затраты на электроэнергию.