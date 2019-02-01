На стройплощадке Курской АЭС-2 в 2019 году планируется освоить порядка 19 млрд руб.

Освоение капитальных вложений на площадке сооружения станции замещения Курская АЭС-2 (филиал Концерна "Росэнергоатом", входит в Электроэнергетический дивизион Росатома) может составить в 2019 году порядка 19 млрд. рублей. Такие данные были озвучены в ходе рабочей поездки на Курскую АЭС 29-30 января генерального директора Концерна "Росэнергоатом" - первого вице-президента по сооружению АО ИК "АСЭ" Андрея Петрова.

Первоочередные задачи, которые стоят в 2019 году перед участниками сооружения станции, - это завершение монтажа устройства локализации расплава (УЛР) здания реактора энергоблока №1 и бетонирования фундаментной плиты здания реактора энергоблока №2. "Это ключевые государственные задания по сооружению первых в мире энергоблоков ВВЭР-ТОИ, поэтому их выполнение в текущем году является для нас обязательным и входит в производственную программу", - отметил А. Петров, подчеркнув, что все работы на стройплощадке идут в графике.

Монтаж УЛР ("ловушки" расплава) здания реактора энергоблока №1 намечено завершить к началу апреля текущего года. В 1-ом полугодии запланировано уложить в плиту здания реактора энергоблока №2 "первый бетон", а в начале 2-го полугодия бетонирование запланировано завершить. В настоящее время в полном объеме уже выполнены: бетонная подготовка, устройство выравнивающей стяжки, молниезащита. В стадии готовности 95% находятся устройство гидроизоляции и защитной стяжки. Среди прочих важных событий, планируемых к выполнению в текущем году - установка в проектное положение фермы упорной шахты реактора 1-го энергоблока, завершение монтажа опорных конструкций для установки 1-го яруса внутренней защитной оболочки реакторного здания 2-го энергоблока и др.

На стройплощадке в настоящее время работают свыше 2600 человек.

Для справки:

Сегодня Курская АЭС входит в первую четверку равных по мощности атомных станций страны и является важнейшим узлом ЕЭС России. Основной потребитель – энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального ФО России. Доля атомной станции в установленной мощности всех электростанций Черноземья составляет порядка 50%. Она обеспечивает электроэнергией большинство промышленных предприятий Курской области.

Курская АЭС-2 должна заместить мощности действующих энергоблоков Курской АЭС, введенных в эксплуатацию с 1976 по 1985 год. Ожидается, что ежегодные отчисления в бюджет составят 280 млн рублей. Застройщик – технический заказчик объекта – АО "Концерн Росэнергоатом". Генеральный проектировщик и генподрядчик – АО ИК "АСЭ".

Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения "3+" являются пилотными энергоблоками, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информационный). Это проект, созданный российскими проектировщиками (Группа компаний ASE, инжиниринговый дивизион Госкорпорации "Росатом") на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. По сравнению с другими энергоблоками поколения "3+" проект ВВЭР-ТОИ предполагает существенное снижение стоимости сооружения, сроков и эксплуатационных расходов. Новые энергоблоки соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Атомные блоки поколения "3+" обладают улучшенными технико-экономическими показателями. По сравнению с энергоблоками предыдущего поколения ВВЭР-1000 мощность энергоблока выросла на 25 % - до 1255 МВт, а срок службы основного оборудования - в 2 раза. За счет высокой автоматизации количество персонала сокращено на 30-40 %.