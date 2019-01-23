Новые правила проектирования

В январе вступили в силу три новых свода правил проектирования, строительства и эксплуатации объектов и пять изменений к уже действующим СП.

Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения

Вступил в силу новый свод правил "Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения. Правила проектирования. Основные положения". (СП 385.1325800.2018. Приказ от 5 июля 2018 г. № 393/пр).

В документе прописаны основные положения по проектированию зданий и сооружений нормального и повышенного уровня ответственности классов КС-2 и КС-3 различных конструктивных систем в целях обеспечения их защиты от прогрессирующего обрушения.

Сводом правил также установлены требования к проектированию, строительным материалам и их характеристикам при расчете сооружений на устойчивость против прогрессирующего обрушения. Кроме того, обозначены требования к расчетным моделям, нагрузкам и воздействиям, конструктивным мероприятиям по защите зданий различных конструктивных систем от прогрессирующего воздействия.

Требования СП не распространяются на проектирование транспортных и гидротехнических сооружений, а также объектов культурного наследия.

Подпорные сооружения

Вступил в силу свод правил "Сооружения подпорные. Правила проектирования". (СП 381.1325800.2018. Приказ от 23 июля 2018 г. № 444/пр).

Документ содержит требования к инженерным изысканиям, проектированию подпорных сооружений, гибких, массивных и уголковых подпорных сооружений. Требования СП также распространяются на проектирование конструкций крепления, конструирование подпорных сооружений и конструкций крепления.

Кроме того, в своде правил учтено влияние строительства подпорного сооружения на окружающую застройку и уточнены особенности проектирования стен подвалов.

Светопрозрачные конструкции из поликарбоната

Вступил в силу свод правил "Конструкции светопрозрачные из поликарбоната. Правила проектирования" (СП 386.1325800.2018. Приказ от 11 июля 2018 г. № 417/пр).

В документе прописаны требования к материалам, применяемым в светопрозрачных конструкциях из поликарбоната, к качеству и безопасной эксплуатации таких конструкций, а также требования к их проектированию.

Требования документа распространяются на светопрозрачные конструкции с монолитными, многослойными, профилированными поликарбонатными панелями и модульные поликарбонатные конструкции.

Трамвайные пути

Вступили в силу изменения к СП 84.13330.2016 "СНиП III-39-76 Трамвайные пути" (Приказ от 5 июля 2018 г. № 394/пр).

В частности, в документе уточнены термины и определения, внесены дополнения в общие положения, в раздел, касающийся проектирования и строительства земляного полотна и водоотводного устройства, верхних строений пути, дорожных покрытий трамвайных путей. Также в своде правил прописаны технические требования по сооружению контактной сети трамваев.

Холодильники

Вступили в силу изменения к СП 109.13330.2012 "СНиП 2.11.02-87 Холодильники" (Приказ от 5 июля 2018 г. № 395/пр). Документ дополнен требованиями к объемно-планировочным и конструктивным решениям, водопроводам и канализации. Кроме того, уточнены нормы о защите грунтов оснований зданий холодильников от морозного течения.

Земляные сооружения, основания и фундаменты

Вступили в силу изменения к СП 45.13330.2017 "СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты" (Приказ от 5 июля 2018 г. № 396/пр).

В частности, были уточнены нормы в разделах, касающихся закрепления грунтов, их уплотнения, устройства грунтовых подушек и предпостроечного уплотнения слабых водонасыщенных грунтов. Также в документе уточнены технические требования при устройстве насыпей и обратных засыпок.

В январе также вступили в силу изменения к СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" (Приказ от 5 июля 2018 г. № 402/пр) и к СП 55.13330.2016 "СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные" (Приказ от 10 июля 2018 г. № 415/пр).