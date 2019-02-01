Siemens поставит компрессоры для проекта "Арктик СПГ - 2"

Ранее компания уже поставляла газотурбинные генераторы и компрессоры отпарного газа для завода "Ямал СПГ" "Новатэка"

Дочерняя компания "Новатэка", ООО "Арктик СПГ-2", и Siemens подписали договор о поставке компрессорного оборудования для трех линий по сжижению природного газа для одноименного проекта, говорится в сообщении российской компании.

Договор предполагает поставку трех компрессорных агрегатов сырьевого газа и шесть компрессорных агрегатов отпарного газа. "Документ предусматривает локализацию оборудования, которое будет поставлено для третьей линии завода", - отмечается в сообщении.

Ранее Siemens уже поставляла газотурбинные генераторы и компрессоры отпарного газа для завода "Ямал СПГ" "Новатэка".

О заводе

"Арктик СПГ-2" - второй завод "Новатэка" по производству сжиженного природного газа (СПГ). Запуск завода на базе Гыданских месторождений должен состояться в 2023 году. Его мощность составит порядка 19,8 млн т СПГ в год. Total уже договорилась о покупке у "Новатэка" 10% в проекте. Сделку планируется закрыть в первом квартале 2019 года.

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон заявлял ранее, что стоимость проекта "Арктик СПГ-2" составляет около $25,5 млрд. Эта сумма прописана в соглашении с Total. Позднее Михельсон оценил стоимость проекта в $35 млрд.

ТАСС