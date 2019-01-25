Спасибо город Курск – мы обязательно вернемся!

С 21 по 25 января представители "НП"ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" посетили более 10 компаний в г. Курске. Провели ряд переговоров с нашими партнерами, познакомили с новинками производства, поделились обновлёнными каталогами. А также провели встречи с потенциальными партнерами, ознакомили с номенклатурой нашего предприятия. Мы всегда рады новым знакомствам и новым партнерам.

И конечно на наших представителей произвел впечатление сам город, природа вокруг и приветливые жители города. И мы с удовольствие будем приезжать в Курск чаще.