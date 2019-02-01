Учебный центр МОЭСК провел обучение для преподавателей профильных колледжей и техникумов

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Преподаватели профильных колледжей и техникумов – партнеров ПАО "МОЭСК" в области подготовки рабочих кадров повысили свою квалификацию в учебном центре ПАО "МОЭСК" по курсу "Эксплуатация распределительных сетей 0,4 – 10 кВ". В течение двух дней на учебном полигоне Северных электрических сетей в Мытищах было впервые реализовано интерактивное обучение, включающее мастер-классы, экскурсии и обмен опытом.

Сотрудники учебного центра разработали целый комплекс лабораторных работ, в полном соответствии с технологическими картами МОЭСК, среди которых ремонт оборванного изолированного и неизолированного провода на воздушных линиях электропередачи 0,4 кВ и 6-10 кВ, подвеска провода марок СИП-2 и СИП-3, замена изолятора на опоре линии 0,4 кВ со снятием напряжения и др. Все это предстояло увидеть и отработать слушателям курса.

Знания, полученные преподавателями техникумов, будут переданы учащимся во время прохождения обучения по специальностям – "Электрические станции, сети и сиcтемы", "Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем". В ближайшее время лабораторные работы будут включены в учебные планы образовательных организаций и реализованы в полной мере на учебных полигонах колледжей и техникумов, оборудованных МОЭСК.

Кроме того, во время обучения были продемонстрированы учебные ролики, фильмы и презентации по ремонту и техническому обслуживанию распределительных сетей. В заключении по просьбе слушателей проведена экскурсия на подстанцию 220 кВ "Хлебниково".

"Обучение прошло на очень достойном уровне, все подробно рассказано и показано", - отзываются слушатели курса, приехавшие на Мытищинский полигон из образовательных организаций Москвы, Шатуры, Дмитрова и Орехово-Зуева.

Курс организовали и провели сотрудники учебного центра МОЭСК Александр Григорьев, Константин Горохов и Наталья Сушинская при содействии заместителя начальника Мытищинского РЭС Павла Зайцева, мастера бригады Мытищинского РЭС Олега Бернарда, - это они предоставили необходимое оборудование и продемонстрировали работу с ним.

"С 2014 года МОЭСК сотрудничает с шестью профильными образовательными учреждениями, где готовят студентов по рабочим специальностям. МОЭСК построены учебные полигоны, оснащены специализированные учебные классы, внедряются новые формы обучения. Благодаря этому учащиеся имеют возможность отрабатывать практические навыки и умения на реальном оборудовании под руководством опытных преподавателей, прошедших стажировку в компании", - отмечает директор учебного центра Олег Трофимов.

По словам заместителя генерального директора по работе с персоналом и административным вопросам МОЭСК Олега Чауса, тесное взаимодействие с профильными учреждениями среднего образования позволяет восполнить дефицит рабочих профессий, подготовить высококвалифицированный и компетентный персонал для работы в компании.