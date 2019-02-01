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Происшествия

В Кизляре сгорели два торговых центра

В Кизляре сгорели два торговых центра

1 февраля 2019, 13:15
Рубрика: Происшествия
Метки: ПОЖАР

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Утром в Кизляре загорелся ТЦ "Планета Люкс". Здание находится в районе автостанции города и центрального рынка. Площадь пожара достигла 8 тысяч "квадратов". Очаг возгорания обнаружен на крыше здания.

Позднее в мэрии Кизляра уточнили, что сгорел еще один расположенный рядом торговый центр "Союз", также огонь повредил соседние постройки.

Из-за происшествия на дорогах появились пробки, однако городской общественный транспорт и расположенная рядом автостанция работают в обычном режиме. Причиной пожара в торговом центре дагестанского города Кизляра могла стать неисправная электропроводка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города. Пострадавших нет, так как в здании на момент возгорания не было людей.

Газета.ru

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