В Кизляре сгорели два торговых центра

Утром в Кизляре загорелся ТЦ "Планета Люкс". Здание находится в районе автостанции города и центрального рынка. Площадь пожара достигла 8 тысяч "квадратов". Очаг возгорания обнаружен на крыше здания.

Позднее в мэрии Кизляра уточнили, что сгорел еще один расположенный рядом торговый центр "Союз", также огонь повредил соседние постройки.

Из-за происшествия на дорогах появились пробки, однако городской общественный транспорт и расположенная рядом автостанция работают в обычном режиме. Причиной пожара в торговом центре дагестанского города Кизляра могла стать неисправная электропроводка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города. Пострадавших нет, так как в здании на момент возгорания не было людей.

Газета.ru