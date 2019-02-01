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Модернизация

В ходе учений энергетики "Пермэнерго" повысили надежность электроснабжения потребителей Березниковско-Соликамского энергоузла

В ходе учений энергетики Пермэнерго повысили надежность электроснабжения потребителей Березниковско-Соликамского энергоузла

1 февраля 2019, 12:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

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В зоне ответственности Березниковских электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" на территории Березниковского городского округа, города Чердынь и Красновишерского муниципального района прошли командно-штабные учения. Целью учений была отработка практических действий по повышению  надежности работы оборудования электрических сетей  в условиях низких температур, а также навыков по устранению гололедно-изморосных образований на воздушных линиях 6-10 кВ.

В мероприятиях учений приняли участие 13  бригад из Березниковских, Центральных, Кунгурских, Очерских и Чайковских  электрических сетей. Всего в учениях было задействовано 60 человек, 13 бригадных машин и  8 единиц спецтехники - снегоходов. Применение спецтехники было обусловлено специфическим характером местности  района учений. На территории Верхнекамья  это труднопроходимые заснеженные лесные массивы с резкими перепадами рельефа,  болота, бездорожье.

Решая задачи, вводные которых менялись в течение периода КШУ, энергетики  произвели осмотр ряда воздушных линий 6-110 кВ. Специалисты "Пермэнерго" заменили более 530 подвесных линейных изоляторов, установили на линиях электропередачи  изолирующие межфазные распорки. Также была произведена вырубка более 4 500  деревьев, угрожавших падением на ЛЭП вследствие возникновения гололедно-изморосных образований. 

В обстановке повышенной  сложности все участники учений продемонстрировали высокую профессиональную подготовку и слаженность, умения и навыки, необходимые для отработки практических действий по повышению системной надежности электросетевого комплекса  в экстремальных условиях зимних температур.

Компания: ОАО "МРСК Урала"

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