Завод "Энергокабель" отмечает день рождения генерального директора

Сегодня, 1 февраля, отмечает день рождения генеральный директор Завода "Энергокабель" Дмитрий Викторович Кисин. Сотрудники предприятия рады поздравить Дмитрия Викторовича с праздником.

Дмитрий Викторович возглавляет предприятие с 2011 года. Это настоящий профессионал своего дела, добросовестный руководитель, внимательный человек. Его организаторский талант, знания, опыт и ответственный подход ко всем рабочим вопросам определяют развитие производства, качественный рост Завода "Энергокабель" и его успех на рынке. За свои достижения Дмитрий Викторович занесен в заводскую Книгу Почета, его заслуги неоднократно отмечены многочисленными наградами регионального уровня, в том числе благодарностями Главы города Электроугли и Главы Ногинского района Московской области. На данный момент список региональных наград венчает полученное в конце 2018 года благодарственное письмо от Главы Богородского городского округа Московской области – "за высокие результаты, достигнутые в профессиональной деятельности, большой вклад в социально-экономическое развитие Богородского городского округа и за победу в номинации "Предприятие-экспортер".

Коллектив Завода "Энергокабель" от всей души желает Дмитрию Викторовичу вдохновения в работе, успехов и удачи во всех позитивных начинаниях, крепкого здоровья, счастья и всех благ! Пусть уже достигнутые результаты станут крепкой базой для новых свершений!